刘楠

近几年，随着互联网的快速发展，形成了一些比较有影响力的互联网平台。这些网络平台的发展都极大的方便居民经济社会生活，提升了社会运行效率，在更好满足消费者需求、促进新旧动能转换、推动经济高质量发展等方面做出了积极贡献。

营造公平竞争秩序，才能激发创新活力。当前，平台经济迅速崛起，滥用市场优势地位的行为日渐增多，破坏了市场竞争秩序，一定程度上阻碍了行业创新。互联网企业应自觉维护互联网公平竞争秩序,共同营造安全干净、规范有序的市场环境。在政策层面上，维护平台经济领域公平竞争，要引导和激励平台经营者将平台自身发展与国家需要融合在一起，科技创新、效率提升必须与社会发展相互促进；要引导平台企业将更多资源用于技术革新、质量改进、服务提升和模式创新，维护平台经济领域公平有序竞争，构筑经济社会发展新优势和新动能，促进行业经济发展。同时，大型互联网平台企业也应该带头强化行业自律，进一步增强社会责任感，为后进入的小公司、小平台留有良性竞争机会，维护良好的互联网经济生态体系。

平台经济是产业数字化转型的重要载体，亦是经济新形势下为实体经济加油赋能的重要工具。当下，平台经济在呈现出一定程度的“内卷化”竞争格局，出现了一些诸如“二选一”“大数据杀熟”“价格歧视”等乱象。整治影响公平竞争的行为，促进平台经济更好更健康发展，有利于维护正常经济社会秩序，有利于保障平台用户权益。互联网平台企业应从以下五个方面，强化自身管理，自觉维护规范有序的市场环境：一是强化诚信经营，不夸大、不误导消费者、不虚假宣传，广告宣传商品应与实物相符，网售产品效期要有保障，不销售残次品、临近效期产品；二是强化网售平台的全流程服务保障，商管、品控、运营、客服等部门要把控好产品售前、售中、售后服务。三是严格审核入驻平台的第三方商家资质，做好商家日常管理与规范，保障平台用户的合法权益，对平台商家进行定级评价；四是直播电商平台应对直播活动的店铺资质、产品质量、主播话术及行为进行管理和约束；五是拒绝店大欺客、大数据杀熟、垄断等行为，维护平台经济健康发展。

（作者为蜜芽集团CEO）

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