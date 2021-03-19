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前2月财政收入同比增长18.7%

财政支出增长10.5%，教育、社会保障和就业、卫生健康支出增长较快

2021年03月19日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月18日电  （记者曲哲涵）财政部今天公布1—2月全国财政收支情况：由于经济持续稳定恢复，以及去年同期收入基数较低，今年1—2月全国财政收入41805亿元，同比增长18.7%。其中，中央一般公共预算收入20458亿元，同比增长18.7%；地方一般公共预算本级收入21347亿元，同比增长18.7%。

　　受去年同期部分项目支出进度放缓、基数较低因素影响，今年1—2月全国财政支出35733亿元，同比增长10.5%。分科目看，多项重点支出增长较快，其中教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别同比增长16.2%、10.5%、13.2%。

　　今年1—2月，全国税收收入37064亿元，同比增长18.9%。其中，国内增值税增长19.9%，主要是工业、服务业增加值增长，以及工业品出厂价格回升等带动。企业所得税同比增长13.2%，主要是企业利润稳步增长。个人所得税同比增长3.1%，主要是今年春节晚于去年，集中发放职工年终奖金分红应缴的个人所得税部分将延至3月份入库。

　　今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元。1—2月，全国累计发行地方政府债券4181亿元，全部为再融资债券。3月初，财政部已按程序提前下达各地部分新增专项债券额度17700亿元，并要求地方尽快将专项债券额度对应到具体项目。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 01 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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