据新华社北京3月18日电 （记者温竞华）在18日举行的2021年世界工程日中国庆祝活动上，中国科协宣布成立中国工程师联合体，旨在团结起4200多万工程科技人才，激发广大工程师创新活力，服务科技经济融合发展，深度参与工程领域全球治理。

中国科协主席万钢在活动上表示，工程科技创新和进步不仅是推动社会生产力发展和劳动生产率提升的关键因素，更是推动教育、文化、体育、卫生等事业发展的重要力量。中国工程师联合体的成立，将为促进实现全球可持续发展目标、推动构建人类命运共同体，贡献更多中国工程界的智慧和力量。

成立后的中国工程师联合体将聚焦弘扬科学家精神和工程师文化、完善工程师职业成长服务体系、加强产学研用合作等5项主要业务。据介绍，中国工程师联合体目前共有76家发起成员单位，其中中国科协所属全国学会32个，地方工程师学会8个，央企及头部民企24家，高校12所。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 06 版）

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