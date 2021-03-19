本报记者 朱荣鹏 姜晓丹 原韬雄

3月5日，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时强调，要深化改革开放，优化营商环境，积极参与共建“一带一路”，以高水平开放促进高质量发展。今年的《政府工作报告》提出，实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质；实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好参与国际经济合作。

本报记者聚焦海南、广东、陕西等地持续深化改革扩大开放的新作为，探讨以高水平开放促进高质量发展之路。

——编 者

深化改革开放，持续释放政策红利

人才个人所得税最高15%，对鼓励类企业实施15%的企业所得税，企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税……2020年8月，这本由海南省商务厅发布的《2020海南自贸港投资指南》，为全球投资者提供指引，亮点十足。

从小在海南出生长大的郑彬是个“90后”，原先依托在日本做了10年化妆品“代购”生意的家族企业，去了日本考察，便萌生了回国创业的想法。“在国内起步做跨境电商业务，我们也在寻找拥有更多政策支持、成本更低的地方创业兴业。”

“在外地机场看到投资海南的宣传片，我就尝试着打了海南国际经济发展局的招商电话，没想到，一天就得到回复。着手在海南选址立业时得知，位于海口市国兴大道的全球贸易之窗一楼就是国际投资‘单一窗口’，可以直接对接海关和厅局部门办手续。”入驻全球贸易之窗后，郑彬和日方合资成立了海南高岛进出口贸易有限公司。

“一本小册子，给出了办事全流程，需要找什么部门，一清二楚。如果联系不上，还会有招商专员负责对接。”郑彬说。

对企业来说，解决问题、节省成本是第一要务。成立高岛公司时，注册只用了10天。根据国家有关政策，在《跨境电子商务零售进口产品清单》内的进口产品，关税全免，消费税“打七折”。郑彬为记者算了笔细账，若是客户购买1000元的普通日用品，进口关税加消费税预计在40%左右；如果通过跨境电商“零关税”进口，大部分商品仅需要9.1%的综合消费税，这样岛内居民购买进口商品可以省下300多元税费。对于外地消费者而言，在离岛免税政策下所能购买的高端消费品与跨境普通商品优惠相互配合，也具有强劲的吸引力。

“全球贸易之窗作为自贸港的项目引进平台，专门服务中小企业，同时也是国际贸易孵化平台，小企业在这里发展壮大之后，再落户重点园区。”海南省商务厅党组书记、厅长陈希表示，“对入驻全球贸易之窗的外资企业，提供‘七六五’补贴政策。入驻第一年，给予70%的租金补贴，第二年给予60%，第三年给予50%。”

据统计，在海南自贸港设立的欧美企业数量由2018年的33个增长到2020年的280个，外资来源国别由11个增加到37个，外资企业数量和质量实现双升。随着《海南自由贸易港外商投资准入特别管理措施》发布实施，负面清单缩减为27条；原辅料“零关税”政策推行以来，已办理44票货物，货值8.9亿元，减免税款达9931万元。

优化营商环境，让市场主体安心发展

今年3月2日，世界500强企业现代汽车集团全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目在广州开发区动工。1月15日，这个项目签订合作协议，仅用一个多月便启动建设。这得益于广州开发区日益优化的营商环境。作为广东省首个营商环境改革创新实验区，广州开发区近年来打造了一批在全国享有知名度的营商环境品牌，例如企业项目“信任筹建”“智能秒批”“拿地即动工”，政务服务“24小时在线，全天候、不打烊”，人才服务“上管老、下管小”等，营商环境指数居于全国经开区前列。

现代集团专务、现代氢燃料电池系统项目总负责人李赫埈说，与广州开发区政府招商引资工作人员打交道十分省心，不但工作效率高，流程公开透明，服务也亲切到位。这打动了现代汽车总部投资团队，也由此打开了氢能技术项目迈出韩国的第一落点。

营商环境成本高低，直接影响区域吸引力和竞争力。为了推动审批速度跑得更快，营商成本降到更低，广州开发区出台“工业快批10条”等系列政策，变“政府端菜”为“企业点菜”，从企业全生命周期服务出发，推动政务服务流程再造，为企业定制出一批具有特色的个性化“套餐”，让各类市场主体安心扎根、全心经营、放心投资。

“综合成本洼地”构筑起“投资高地”。卡尔蔡司、阿斯利康、松下、玛氏箭牌、3M、默克等大型跨国企业，都于2020年在广州开发区新设创新中心、中国南部总部或新增产线。目前，全区聚集外资企业3600多家，世界500强投资项目197个。

卡尔蔡司光学集团中国区总裁彭伟说，集团已经把广州开发区作为在中国乃至整个亚太地区的聚焦点，从科研到大规模制造及个性化制造，从试光产品到医疗产品，形成了一个完整的生态圈。“都说不要把鸡蛋放在一个篮子里，但我们在这里放了所有的‘金蛋’，因为这里是一个‘保险柜’！”

“营商环境没有最好，只有更好。”广州开发区营商环境改革局副局长廖菁表示，广州将继续深化“放管服”改革，全力推进便利化改革攻坚，打造国际领先的营商环境新高地。

融入一带一路，物流通道更加顺畅

3月4日，陕汽集团生产的5辆重型卡车成套散件搭乘中欧班列“长安号”缓缓驶出西安港。17天后，它们将在罗马尼亚组装完毕，成为欧洲国家建设工地上的得力助手。

要拓展海外市场，成本、时效、服务，哪个都不能落下。去年9月，陕汽集团利用“长安号”向欧洲发送了第一批整车，时效快、成本低的优势非常明显。

以前走海路，得先从西安运到青岛港，再漂洋过海到欧洲，一般前后耗时两个月。陕汽重型汽车进出口有限公司罗马尼亚项目组项目经理户巍说：“有了‘长安号’，时间省去了2/3，成本降了近一半。”

港口后移、就地办单、多式联运……西安港的国际物流通道越走越顺，2017年开行194列、2018年开行1235列、2019年开行2133列，“长安号”不断跑出对外开放加速度，整车、高端服饰、电子产品……越来越多的高附加值产品乘着“长安号”远销海外。

东西双向互济、陆海内外联动，如今的“长安号”正由点对点开行向枢纽对枢纽开行转变。12条“+西欧”集结路线辐射长三角、珠三角、京津冀等主要货源地，南北欧分拨线路实现班列服务覆盖欧洲全境，中欧班列（西安）集结中心初步织线成网。

“中欧班列‘长安号’的高质量开行，联通了国内产业链和国际产业链，像一块磁石吸引着越来越多的企业来这里安家落户。我们要让这条内陆物流大通道越走越通，越走越远！”西安国际陆港集团副总经理翟若鹏说。

“长安号”的提速是西安更大范围、更宽领域、更深层次对外开放的缩影。2020年，西安对外实际直接投资额2.54亿美元，同比增长115.73%。陕鼓、陕汽、隆基绿能等20多家本地企业相继走出国门，拓展海外市场。北汽“双园”项目、 霍尼韦尔西区总部及智能消防安防大中国区总部等世界500强企业总部项目相继落户西安。欧亚经济综合园区、临空经济国际合作园区、中欧合作产业园起步区建设稳步推进。

此外，陕西自贸试验区西安区域形成300项创新案例、搭建“通丝路”跨境电商人民币结算服务平台、创设自贸试验区跨境贸易金融新模式“央行·跨境票据通”、成立西安“一带一路”国际商事法律服务示范区……一系列体制机制创新改革和金融服务的完善升级，让企业在国际合作中劲头更大、信心更足。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)