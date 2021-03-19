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堵住“偏门” 管好校园贷（经济时评）

白之羽
2021年03月19日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　相信随着互联网消费贷款市场的持续健全，校园贷会逐渐回归良性发展，在严控风险的前提下，不断满足大学生群体合理的信贷资金和金融服务需求

　　

　　诱发高消费、背负高利贷、牵累身边人……前些年出现的校园贷乱象，让一些大学生深陷其中。为防控风险，2017年5月，中国银监会等三部门印发通知，暂停网贷机构开展校园网贷业务，同时提出加强引导，鼓励合规机构积极进入校园，为大学生提供合法合规的信贷服务。

　　随着互联网技术的深度发展和金融产品的日益丰富，一些小额贷款公司的违规校园贷产品再次现身。它们夹杂在正规的消费贷款业务中，打着“创新”的名头，通过虚假宣传诱导，给一些大学生带来“借钱容易”“还钱不难”的错觉，由此产生的过度借贷消费，让他们陷入高额负债的泥淖。

　　为此，银保监会办公厅等部门日前联合印发通知，进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作。明确小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，同时要求银行业金融机构审慎开展大学生互联网消费贷款业务。

　　具体而言，该如何在堵住违规校园贷的前提下，满足大学生在消费、创业、培训等方面合理的信贷资金和金融服务需求？通知中，监管的细节做在了前面。

　　近年来，随着传播手段的丰富与升级，互联网消费贷款的营销俯拾皆是，一些小贷公司的营销活动甚至走进了校园。为此，通知明确，小贷公司不得将大学生设定为互联网消费贷款的目标客户群体，不得针对大学生群体精准营销。通过对营销的限制，最大程度在前端净化校园金融市场环境，避免一些辨别能力不强的大学生受到诱导。

　　一边是针对违规校园贷营销的严管，另一边则是直指合规校园贷申请资格的严审。通知明确，要严格贷前资质审核，实质性审核识别大学生身份和真实贷款用途。通过对大学生各类信息与第二还款来源进行确认，不仅抬高了申请消费贷款的门槛，也确保了大学生的还款意愿和还款能力。

　　作为即将离开学校进入社会的一员，大学生的合理信贷和金融服务需求同样重要。下好先手棋，严管营销、严审资格等手段都是为了有力保护与引导。只有规范化的校园金融市场，才能为大学生群体健康、长远发展提供积极助力。

　　堵住“偏门”，开好“正门”，相信随着互联网消费贷款市场的持续健全，以及对年轻人消费理念的合理引导，校园贷会逐渐回归良性发展，在严控风险的前提下，不断满足大学生群体的合理需求。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 10 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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