本报银川3月18日电 （记者刘峰）近日，宁夏回族自治区多部门联合制定出台《支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施方案》（以下简称《方案》），围绕降成本、科技创新、要素保障、民间投资等9个方面，提出40条具体措施支持民营企业发展，营造更加公平的竞争环境。

在支持民营企业积极参与黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设方面，《方案》提出吸引民营企业参与重大生态环保、交通水利建设和绿色产业发展。引导民营企业参与大气、水、土壤污染防治攻坚战，积极争取中央预算内投资和污染防治专项资金予以支持。

针对切实降低企业生产经营成本，《方案》提出继续推进减税降费。对符合西部大开发税收优惠政策条件的新办企业，除享受15%企业所得税优惠税率外，实行企业所得税地方留成部分“三免三减半”。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 10 版）

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