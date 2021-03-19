本报广州3月18日电 （记者罗艾桦）广东自贸试验区广州南沙片区与山东自贸试验区青岛片区近日签署战略合作协议，明确两地政府资源共享，建立创新合作发展机制，携手共建全球溯源中心，共同打造数字贸易创新发展新生态。

届时，两地将按照全球溯源体系规则标准，以全球溯源体系为基础，以全球溯源中心为载体，推动全球溯源（南沙）中心与全球溯源（青岛）中心建设；并通过推广到更大范围、更多领域，加强与其他国家和地区的合作，促进全球溯源体系广泛应用和科学、可持续发展，共同致力于推动全球溯源体系制度创新向国际规则标准转变。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)