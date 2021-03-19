本报记者 林子涵

勾建山作（新华社发）

近年来，网约货运行业发展迅速，同城货运、长途货运等细分领域竞争加快。与此同时，网约货运行业在安全、管理等方面存在不少问题。交通运输部相关负责人表示，货运新业态决不能打着创新的旗号、以牺牲安全为代价谋发展。下一步，网约货运行业应如何调整转型，安全、高效地提供货运服务？

热门赛道“易攻难守”

需要叫车搬家、拉货？如今，你可以手机下单，等待司机上门。得益于网约货运平台的发展，货源和运力间的信息不对称被迅速打破，网约货车已成为货主与司机的新选择。

业内人士指出，货物运输本是传统业态，但货运与移动互联网结合，依然迸发出新业态的蓬勃生机。2020年1月，交通运输部宣布试点企业可按规申请“网络货运”道路运输经营许可，鼓励物流资源集约整合。2020年由此被视为“网络货运”的新起点。

去年至今，多家深耕同城货运、长途货运领域的网约货运企业获得高额估值与多轮融资，数家大型互联网企业也纷纷入局，网约货运一时间成为热门赛道。但与此同时，一批经营困难的货运企业也遭到市场淘汰。

“网约货运行业易攻难守，新玩家容易进入，但不容易和行业的顶尖公司在同等维度竞争。”快狗打车总裁何松接受本报记者采访时说：“新玩家以补贴拿到一定市场份额，之后同样会面临怎么守住市场份额的问题。行业几家头部公司积累的门槛很难逾越。”

国家信息中心首席信息师、共享经济研究中心主任张新红对本报记者表示，网约货运以信息化手段对多元需求进行智能匹配，符合集约化运输管理的发展大势。当前，网约货运行业经历多轮洗牌，正处于去粗取精的转型期。“这一时期企业的内部管理与商业模式逐步确立，但行业的问题会暴露得越来越充分，政策也会越来越具有针对性和完善性，而后行业才会进入稳定成长期。”张新红说。

行业顽疾亟待整治

查看消费者投诉网站“黑猫投诉”，多家知名网约货运企业都有数千条被投诉记录。对此，何松表示，在同城货运行业，司机接单后爽约、搬运时坐地起价、发生纠纷时司机态度恶劣，是用户投诉平台最集中的三个问题。

究其原因，何松认为，同城货运的消费者端业务普遍由个体兼职司机履约，司机对平台忠诚度有限；加上抢单而非派单式的平台运营机制，导致司机取消订单的现象时有发生，各大平台的完单率都达不到90%。“我们已经开始在一些城市做试点，把大部分兼职司机变成类似专车的全职司机，这样司机心态也会发生很大变化。”

张新红指出，网约货运行业出现的问题，一类是传统货运领域本来就存在的“旧症”；另一类是网约货运带来的“新疾”，如不具备网络货运资质的车主非法营运、互联网背景下平台的不正当竞争等。网约货运在吸引大众参与的同时，也使责任主体更分散，增加有关部门监管与取证难度。

“即使没有网约货运，行业原来存在的问题也需要改革。”张新红说，“网约货运这一新物种的成长需要一段探索过程，网约货运行业目前在发展中出现的两大类问题，必须在发展中解决。”

营运安全至关重要

面对“旧症新疾”，网约货运行业必须脚踏实地。“未来的竞争是平台内在实力的竞争，包括服务合规能力、运力调配效率、生态化扩展能力等。”张新红说。

何松表示，用户能感知到的服务是同城货运平台发展的“护城河”。营运安全是否有保障、司机操作是否规范、收费标准是否明确、发生纠纷是否有客服介入等是关键。

“网约货运可以借鉴网约车和其他共享经济领域相对成熟的经验，例如协同监管、大数据监管、信用监管、算法监管等。”张新红表示，“监管举措也须加快发力，政府部门和平台之间也要达成合作。对政府部门需要的监管信息，平台应该积极配合；政府也要提供支持性服务，例如为平台提供一定的人员失信信息、司机违章处罚信息等。只要严格执行技术监督手段，违法违规问题出现的概率就会降低。”

张新红指出，目前网约货运在整体货运行业尤其是在长途货运行业中的占比依然很低，未来发展前景广阔，应当继续坚持鼓励创新、包容审慎的原则。“将来，技术进步会提供更大的想象空间。有了良性的运行机制，行业会加快健康发展的步伐。”

(责编：岳弘彬、程宏毅)