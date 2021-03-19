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警惕这种入侵生物!九部门联合部署红火蚁防控行动

2021年03月19日08:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、卫生健康委、海关总署、国家林草局、国家铁路局、国家邮政局等九部门联合印发《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地坚持政府主导，强化部门协同，建立联防工作机制，落实防控任务，齐抓共管，形成合力，切实强化对红火蚁防控及检疫工作，保障农林业生产、生态环境和人民生命安全。

据悉，红火蚁是全国农业、林业和进境植物检疫性有害生物，也是全球公认的百种最具危险入侵物种之一，取食农林作物种子、果实及根系，筑巢引起电线短路或设施故障，叮蛰人畜造成灼伤疼痛甚至休克和死亡，在城市公园绿地、农田、林地、江河堤坝，以及城乡垃圾场、撂荒地都有分布危害。近年来，受商品调运数量增加、气候条件适宜等因素影响，红火蚁在部分省区传播速度加快、疫情发生程度加重。

《通知》要求，地方各级农业农村、林业和草原部门要严格检疫监管及执法检查，重点加强从疫情发生县（市、区）调运的带土农作物苗木、带土绿化苗木、草坪草等检疫，发现疫情的要停止调出，确有需要的，经检疫处理合格方可调离。各海关要加强来源于红火蚁发生国家和地区的进境货物（苗木、木材、饲草等）、物品、集装箱检验检疫，防范疫情传播入境。交通运输、铁路和邮政部门要督促道路货运经营企业、铁路运输企业、邮政企业、快递企业做好疫情发生县（区）承运或收寄相关货物、邮件、快件的植物检疫证书查验，确保疫情发生区无证不承运、不收寄。有关部门及单位要配合做好疫情发生区内建筑材料、有机堆肥等染疫物品的处置，采取防范措施，降低疫情传播风险。

《通知》强调，各地要加强组织领导，切实加强防控体系和检疫队伍建设，确保措施落实。红火蚁发生省份要建立疫情防控工作督查机制，组织开展工作检查，对防控不力的，采取重点约谈、挂牌督办等方式，督促工作落实。同时，要加强科普宣传培训，提高红火蚁识别及防控技术能力，做到早发现、早报告、早处置，最大限度扑灭新发局部疫情，有效控制红火蚁发生危害。

>>>延伸阅读<<<

红火蚁是重大外来入侵有害生物，繁殖快、分布广、竞争力强、破坏力大，对人民群众生产生活、公共设施和生态环境造成较大危害。今年1月，广东省人民政府网站曾发布防控红火蚁若干措施相关图解，提出十方面防控措施：

(责编：李源、高雷)

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