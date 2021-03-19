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手机清理软件诱老人入骗局 App监管任重道远

记者 刘 艳
2021年03月19日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：手机清理软件诱老人入骗局 App监管任重道远

　　今年央视3·15晚会曝光的手机清理类软件忽悠老年人的场景，将不良App（移动互联网应用程序）治理和关爱老年人数字生活两个社会高度关注的问题集中呈现。

　　从中国电子技术标准化研究院网安中心专家的监测展示可以看到，通过一款小说阅读软件阅读时，沿着“提醒、下载、清理”同样的路径，短短几分钟手机上就安装了“内存优化大师”“超强清理大师”“智能清理大师”和“手机管家PRO”四款清理类软件。

　　在对最后安装的“手机管家Pro”测试中，短短8.75秒，它就读取了890次用户应用程序列表、1300多次手机用户识别码（IMSI）、900多次手机设备身份识别码（IMEI）。

　　貌似在清理手机垃圾，各路“大师”“管家”实际上在后台大量偷取用户的信息。短时间高频读取用户信息，导致手机卡顿还是小事。更严重的隐患在于，可以据此实现用户精准画像，各种低俗、劣质，甚至带有欺骗套路的广告和内容源源不断推送到“容易被误导和诱导”的老人手机上。

　　从工业和信息化部了解到，通过技术检测，查实“内存优化大师”“智能清理大师”“超强清理大师”“手机管家pro”4款App存在欺骗误导用户下载、违规处理个人信息两项违规动作，已要求主要应用商店予以下架，并对涉事企业主体进行调查处理。

　　问题App将老人忽悠得团团转，不是没人管。

　　近年来，App超范围收集、强制收集用户个人信息等普遍存在的问题引起国家高度重视，工信部主导的App侵害用户权益专项整治行动已持续两年有余。

　　据工信部数据，在前期的整改中，针对存在欺骗误导用户下载问题的App，责令整改300款、公开通报37款、下架3款；针对存在违规处理个人信息问题的手机管家、内存优化、垃圾清理类App，责令整改75款、公开通报20款、下架1款。

　　与此同时，为改变智能社会对老年人并不“友好”的局面，工信部今年1月启动“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，针对“强制广告多、容易误导老年人”问题，要求改造后的App版本不再设有广告插件。

　　保护包括老年人在内的个人信息和公民隐私，不只是企业和公民的自觉行动，从制度上进行规范，才能形成长效机制。

　　此前，工业和信息化部副部长刘烈宏在App个人信息保护监管座谈会上透露，正在完善中的《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）将有效推动相关治理工作制度化、常态化。

　　中国人民大学未来法治研究院执行院长张吉豫介绍，《暂行规定》将首次明确App开发运营者、分发平台、第三方服务提供者、移动终端电信设备生产者和网络技术服务提供者五类主体，并厘清它们应当遵循的个人信息保护总体要求和应承担的义务。

　　中国消费者协会消费监督部主任张德志表示，从《暂行规定》征求意见稿看，对拒不改正的问题App将进行下架处理，20天之内不得以任何形式重新上网。也就是说，不能换个马甲逃避整改。

　　张德志说：“有些App企业不怕曝光，脸皮厚，你不愿意用，有人愿意用。‘荣誉罚’‘名誉罚’对它不起作用。《暂行规定》的处置办法如同直接拉闸，一触即倒，将对App企业有非常大的震慑作用。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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