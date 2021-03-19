原标题：姜玉武：儿童癫痫治疗亟待重视4-5岁之前的脑发育黄金期

最新公布的数据显示，我国约有1000万癫痫患者，儿童和青少年是癫痫高发人群，约占到2/3，全国约有600万癫痫儿童。

“儿童癫痫是儿童中最常见的神经系统疾病之一。目前我国癫痫的整体患病率为约7‰，其中60％以上的患者起源于儿童时期。儿童癫痫的治疗特别要重视争取在4-5岁的语言发育期之前控制癫痫，给患儿赢得宝贵的语言发育机会。”北京大学第一医院儿科主任、北京大学医学部儿科学系主任、教授姜玉武在接受科技日报记者采访时表示。

姜玉武呼吁，60%以上的儿童期发病患者可以通过规范治疗、合理用药有效控制癫痫发作，回归正常生活。药物治疗最常用，但有婴幼儿适应症的抗癫痫药物远少于成人，而且也缺乏更适合婴幼儿使用的剂型，希望能出来更多、更好的创新药物和适合婴幼儿使用的药物剂型。

经正规治疗，60%以上癫痫儿童可得到良好控制

“癫痫经正规治疗，60%以上可以得到良好控制，其中大部分甚至能停药后5年不复发，能正常生活和学习。所以，这些癫痫儿童完全可以像其他的孩子一样回归正常生活，升学、就业、结婚生子，甚至还不乏成为各行各业的佼佼者。”姜玉武说。

“儿童癫痫早诊早治至关重要。”姜玉武强调， 相对于成人癫痫来说，儿童癫痫的早期治疗尤为重要，因为儿童发育可以说是“过了这个村就没有这个店”。

姜玉武举例，人的语言发育黄金期是5岁以前，如果自幼患癫痫脑病，比如最常见的婴儿痉挛症，而且一直到5岁都不能控制，那么这个孩子就可能语言发育严重受损，甚至语言完全没有发育。

“但是，如果我们能够通过积极治疗，比如对有明确局限病灶，可以手术切除治疗的，我们可以在初始药物治疗无效后，尽快进行手术切除治疗，争取尽可能早在4-5岁前控制住癫痫脑病，这样孩子就能赢得宝贵的语言发育窗口期，甚至语言追赶发育。我们的很多成功治疗的患者都是这样的，家长和我们看到这些快速进步都特别开心。”姜玉武说。

针对很多家长担心的癫痫用药对脑部的损害，姜玉武指出，实际上癫痫第一大问题不是癫痫发作本身导致的脑损伤，也不是抗癫痫药导致的脑损伤，而是意外伤害。

“意外伤害其实才是癫痫发作的对患者的最大伤害，脑损伤只是很少一部分长时间或者频繁发作的孩子才会有的，大多数良性癫痫没有这些问题。如果没有早诊早治，反复或者长时间的癫痫发作会带来一些脑损伤，甚至对其他健康的损害都有可能。正确选择、合理服用抗癫痫药物以后，可以控制癫痫发作，能大幅度降低意外伤害的概率，能使他回归正常生活，这一点非常重要。”姜玉武强调。

可选药物少，呼吁研发出来更多、更好创新药物

“儿童癫痫的治疗方面，目前总体来说分成几大类：第一大类最常见的就是药物治疗，它的优点是方便，而且大多数患者疗效确切，大约50%的患儿用一种药就管用，加上联合治疗的有效者，总体。第二种方法是手术，经过近10年来不断的科普，家长对于手术的优劣势已经有比较清楚的认识。还有一些药物不管用，手术也做不了的病人怎么办？这就是第三种，非药物、非切除性手术的姑息治疗。比如，生酮饮食治疗。”姜玉武说。

“针对儿童癫痫，在药物治疗方面，可选择的药物以及适合的剂型都相对不足。”姜玉武呼吁，更多地开展儿童癫痫的临床药物研究，研发出来更多、更好的创新药物以及适合孩子的特殊剂型。

“为保护孩子良好成长，用药时要选择对孩子认知、生长发育、精神情绪影响更小的药物。而且，儿童服药吞咽困难，尤其是婴幼儿服用片剂、胶囊等药物。所以，临床更需要适用于儿童的剂型，便于儿童服用；同时还需要根据儿童不同发育时期特点及公斤体重折算更加精准用药。”姜玉武指出。

除药物治疗外，消除公众对癫痫患者的歧视也尤为重要。

“癫痫患儿对周围人完全没有危害。癫痫的孩子为什么会被歧视？我觉得其实还是大家不了解，就像中世纪一样，觉得癫痫中了魔了，一定是有不好的东西才会得癫痫，甚至荒唐地认为癫痫会传染。这是因为不了解才会害怕、才会恐惧。癫痫肯定不是传染病，不会危害其他人。相反癫痫病人需要社会大众更多的关爱，因为他们很容易受到伤害，比如会因为发病导致意外伤害等，会因为害怕歧视而远离社会。” 姜玉武特别强调。

“大多数儿童癫痫的患者通过治疗可以控制甚至治愈，是可以和我们一样正常生活的。但是要达到这个目标需要所有人的共同努力，要早期发现，早期治疗，才能取得好的疗效。”姜玉武说。（记者 马爱平）

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