陈垠杉

原标题：粉明星经理、博主教投资…怎么才能让年轻人理性买基金？

“就放着吧，不想再看了。”徐天行决定跟自己缩水的基金达成“妥协”。

作为95后，徐天行“入场”不算早。今年年初，他禁不住朋友们的各种“安利”(强力推荐)，拿出1万元，买了白酒、医疗等六七支基金。在春节假期前一天，基金涨势喜人，徐天兴还庆幸自己“有点投资头脑”。

以为“买了就能赚”的，不仅仅是徐天行。

中国新闻网曾援引某研究机构的调查数据可部分佐证：新增“基民”中，90后是主力军。该调查显示，仅2020年上半年，新增“基民”2000万。其中，18-34岁群体占比达60%。2月24日，某投资平台公布的数据亦显示，购买了3支及以上不同板块基金产品的投资者当中，半数以上是90后。

在热搜话题#基金暴跌年轻人为什么躲不过被割#中，表达“懊恼”的留言颇具代表性：“我不是来赚钱的吗”“不卖就是不亏”“一入就踩雷”……

时至今日，徐天行惦记的只剩下“什么时候能离场”。

“玩”基金要不要“粉”明星基金经理

社交平台上，基金经理“饭圈化”来势汹汹，很多下场的年轻人“看人下单”的投资方式引发了不少讨论。

易方达基金经理张坤，目前管理的基金规模超1200亿元，在业内有“公募一哥”之称。出色的业绩，也招徕了很多年轻“基民”。仅在微博平台上，张坤全球粉丝后援会已初具规模。

他们自称“ikun”，谐音“爱坤”。海报、表情包、数据打榜……张坤拥有与粉圈流量明星同样待遇，微博@易方达张坤全球后援会 粉丝人数目前已近3万。与娱乐明星经常“营业”不同，尽管张坤本人的真实动态并未披露太多，粉丝们依然“坤坤放心飞，ikun永相随”。

中央财经大学教授郭田勇在基金经理“饭圈化”的现象中，看到了上一辈股民热捧“巴菲特的午餐”的身影。

“带着逐利的心理，人们总会不自觉向优秀的人靠近，类似巴菲特式的人物已在很长的周期内表现出色。”郭田勇在接受中青报·中青网记者采访时表示，金融业还应该是一个严肃、具有较强专业性的行业。

可是，在买基金的年轻人中，总不乏“玩”的心态。

徐天行承认自己是热议话题#基金投资成年轻人社交工具#写的那类人，纵使基金起起伏伏，却也不忘自我调侃。

他所在的基金类微信群，从早上9点半开始就不会消停。徐天行觉得，“没有从群里学到什么，主要就是交流段子，大概有80%的时间都是闲聊”。比如，今天走势不好，那“低情商”的表述是今天基金跌了，“高情商”的表述则是今天基金(绿)对眼睛好……

一旦市场行情不好、基金大幅下跌，“基民”们对明星基金经理的爱说变就变。心态炸裂的网友已经忍不住把对张坤的称呼从“男神坤坤”变成了“菜菜坤”。今年1月，“希望理性购买基金，不要赚了钱就叫我蔡总，亏了钱就骂我菜。”这句调侃诺安基金经理蔡嵩松的段子更是在各大平台广为流传。

中财龙马资本董事长雷杰在接受中青报·中青网记者采访时表示，基金经理“饭圈化”算不上违规，90后、00后无论追星还是理财，都是给自己设定了一个所谓追求或信仰目标。但是，基金收益好就追捧明星经理、净值下跌就把基金经理骂上热搜，这样盲目跟风不但容易丧失正确判断力，也不利于基金管理人对产品的管理。

母婴博主、美妆博主给你“财富密码”？

“想要财富密码，想要一夜暴富！”抱着这个念头买基金的年轻人，粉基金经理可能只是第一步。

根据B站发布的数据，较之于2019年，2020年B站投资理财类视频播放量同比增长464%。微博的基金超话高居财经超话第一位，已经有24万用户关注，阅读量达17.5亿。

打开B站、小红书、抖音、微博等各个平台，“投资学博主”并不鲜见。中青报·中青网记者注意到，投资类博主大致可以分为两类，一类是全职的财经博主，以分析市场、推荐基金等为主。郭田勇将他们类比成当年电视节目上的“股评家”。

“这些人其实是在打监管的擦边球。”在北京三里屯的一家证券公司，一位基金销售人员告诉中青报·中青网记者，很难说他们有资格认证。在社交平台上，只要发布相关内容积累到一定的影响力，便可以成为所谓财经、投资博主，而粉丝并不能准确识别博主的专业水平。

按照证监会的规定，基金管理人及销售机构应了解投资人信息，坚持投资人利益优先和风险匹配原则。根据投资人的风险承担能力，来销售不同风险等级的产品，把合适的基金产品销售给合适的投资人。

但在互联网上发布信息，仅仅是单向操作。博主只需要提供自己的收益情况，就能吸引来大批拥趸。再加上巧妙的话术，适当提醒风险，“持仓不过10万元的博主，完全可能忽悠了一大批手中有大量资金的年轻人。”这位销售人员说。

至于另一类“野生投资学博主”，他们多是社交平台上的头部KOL，掌握了最优质的流量，但来自美妆、母婴、教育等不同领域，无法证明具备专业金融知识和长期投资经验。反而是“小白”“入门”“手把手”这些推荐话术，让“财富密码”在这里显得更简单易得。

一位90后教育领域的KOL，每天都能收到上百条理财相关的推广邀请。有的是直接推荐基金，也有诱导网友开户、售卖课程之类的邀约。因为小红书上卖课的推广会被封禁，所以一般是引流给某个指定的销售客服，入门级课程的售价一般也要600元起。而拉人开户，交易平台会按人数提供推广费，一旦这些消费者产生了交易，博主也能从中抽成。

“至今我只接过两次这样的推广，都是交易平台提供素材。”他说，其实如果无法评估其中的风险，就不能对粉丝负责。

但他并未否认，在同一层级的博主中，有人会为了推广费，而去伪造收益截图、推荐基金。

上述销售人员告诉记者，这类博主所提供的信息往往是极其基础的常识，只是借助话术包装成各类理财秘籍。

怎么才能让年轻人理性买基金

3月初，有消息称华夏基金经理蔡向阳、易方达基金经理张坤、景顺长城基金经理刘彦春、中欧基金经理葛兰等明星基金经理将受邀参与某档综艺节目。

3月3日，中国基金业协会发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》，其中提到：公募基金管理人开展投教宣传活动时，应注重专业、诚信、合规，引导投资者树立正确的理财观念，坚持长期投资、价值投资和理性投资；严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。

徐天行觉得挺好，“刹住了基金经理被消费的车”。

“别把投资变成打赏。”在郭田勇看来，这是一个很好的信号。他曾数次提及“基金经理专业的投资能力，才是其生存的基础。无论何时，基金经理都应保持低调、务实的能力。”

基金经理循着“长期投资理念和客观、真实、准确的原则”好好营业。但另一方面，遏住各路博主“教别人买基金，比自己买基金赚钱”的野蛮生态，是让年轻人理性买基金的当务之急。

在B站和小红书搜索“基金”，映入眼帘的都是“投资有风险，理财需谨慎”的提醒。但那位头部KOL也坦言：“平台只会限制在本平台上过于违规的基金推荐行为，并不限制博主将粉丝直接输送到销售手中。”

雷杰表示，证监会此前曾明确“非法证券投资咨询”的定义，即指有关机构或个人未经中国证监会批准，擅自从事为投资者或客户提供证券投资分析、预测或者建议等，直接或者间接有偿咨询服务的活动。

“各种大V、UP主进行的投资建议、分享知识其实都是不合规的。”他提醒说，投资者接受证券期货投资咨询服务，一定要通过经证监会批准的具有证券经营业务资质的合法机构进行。不论销售的是培训课程还是交易技巧，只要向投资者推荐了或提供了投资建议，并直接或者间接获取经济利益的，均属于从事证券投资咨询业务，需要取得证监会批准的证券投资咨询业务资格。

现在，不少年轻“基民”涨了就晒收益率，而评论区里大声叫嚷着来“相亲”的也不在少数。跌了，大家都是“心碎的买基男孩/女孩”。而当基金被频频骂上热搜，“投资有风险”似乎才真实可信。

做好针对年轻投资者的金融教育，已经引起了各方关注。

刚刚结束的两会上，全国人大代表，东北育才学校党委书记、校长高琛就说：“很多在校大学生参与到了贷款、炒股、购买基金等金融活动中。但由于他们缺乏金融基础知识，容易落入金融骗局。”高琛建议，学校要进一步加强对大学生的教育和引导，对学生开展金融知识和金融管理的普及教育，培养学生形成良好的金融素养。

雷杰认为，基金管理人在保证合法合规的前提下，在年轻投资者较为活跃的平台上，利用直播、短视频等方式创新基金宣传推介，对年轻人来说可能更易于接受，一定程度上有利于基金理财知识的普及。

“说到底，买基金还是年轻人的个人行为”，郭田勇说，“每一代人初进投资市场，都需要摸爬滚打。鼓励年轻人投资是没错的，但投资有风险这种话怎么说也不过时。”

中青报·中青网见习记者 陈垠杉 来源：中国青年报

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