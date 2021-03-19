陈茜

原标题：90后“基金理财课”销售：别中了套路，又缴了智商税

“人还在，钱没了。”2021年春节过后，随着基金行情一路下跌，不少年轻人“梦碎”基金场。

90后小武也是其中一员。不过，他同时也是投资课程制作人，俗称“卖课的”。这个身份，让他来不及为自己的亏损忧虑，反倒得先想办法抚平客户“破碎的心”。

小武供职于一家规模不大的私企，除了基金付费课程外，公司还有一些股票、房地产和奢侈品等投资课程。他们时常会邀请一些基金经理、银行高管等金融行业人士来录制课程，再由公司分发给各大互联网平台。

相对于其他课程的价格，基金课定价并不高，一套10节的课程，价格在99元左右。“这种小体量的课程比较适合年轻人，看完不可能立马变‘大神’，只是引导他们投资更理性。”小武说。

此前，某平台发布的《中国家庭理财趋势报告》指出，2020年新增“基民”中，30岁以下的年轻人占到了一半以上，年轻化趋势明显。

2020年行情大好，过完春节，小武的公司就开始忙起来，准备迎接下一个红利期。然而，他们发现，此前市场的狂热并未在课程销售数字上体现出来。相反，一些打着“限时0元”旗号的理财课，更受基金“小白”的青睐。

小武表示，这类“免费”理财课一般采用“短期赚百万”“保证收益率”的话术进行推销，并不断强化“限时低价”“限额低价”的概念，让年轻“基民”产生“收益大于成本”的强烈对比感和紧迫感。

记者加入了某平台“小白理财训练营”后发现，培训老师会在微信群满200人时开始授课，短短半小时内，有30多人扫码进群。

套路出现在基础课程结束后。老师推荐了进阶课程，而该平台的页面显示，“进阶训练营”费用标价高达1080元。

这还不是最狠的。

在知名消费服务维权平台黑猫投诉App上，关于“基金课”的投诉已达200多条。有消费者表示，自己交了7999元学费，进入所谓“金卡进阶班”微信群后，只上了一天课，群就被关闭。

“对于基金与股票投资来说，除了固收类定期理财产品，承诺收益率的课程一般是假的，毕竟市场有风险。此外，投资人需要在市场上经历牛市熊市波动，用时间来提升自己的‘财商’，对短时间‘从入门到大神’的课程也要保持警惕。”小武分析说。

盯上年轻“基民”的不只“免费”财经课。

小武和同事观察，大部分年轻“基民”不具备传统投资者分析财务报表的基本能力，越专业的课程越不容易吸引人。反倒是微博、抖音、小红书等社交平台上的博主，轻轻松松就用简单直白的话术吸引了大量粉丝。

“日赚5000！史上最全基金教程” “全职妈妈一年200万入袋，最好的投资机会在这里”……小红书上，不少博主满心喜悦地分享着自己的“喜讯”。每当看到这些视频，小武都不免冷笑：“又是‘割韭菜’的套路。”

这些套路在小武看来太易识破，但动辄十几万的点赞量，还是不得不说“买单”的“基民”不在少数。小武注意到，这些好为人师的“理财大神”大多非专业出身，有的甚至还是美妆博主半路转型，也没有相关的从业经历和证书。

吸引年轻“基民”，除了这些 “荐基”博主，还有一类是调侃金融市场的段子手。

2017年，在入职现公司之前，小武也曾在一家自媒体工作。这家自媒体的主要账号是财经圈的“知名财经博主”，在微博上拥有300多万的粉丝。

在微博上，这类博主比比皆是。他们往往没有特许金融分析师(CFA)等资格证书，也不会涉及专业金融知识。但幽默风趣的调侃段子像一把精准的镰刀，收割了一批又一批的流量，成为基金频上热搜的强大推手之一。

显然，这类博主瞄准的，并非金融领域的专业人士。他们需要覆盖更多“普通人”，通过流量、投放等等方式获利。

“年轻人在前一类博主的推荐中积攒‘怨气’，接着在另一类博主中得以宣泄情绪，也是一个有意思的闭环。”小武笑称。

除社交平台外，金融平台的推荐机制也在无形中助推年轻人对基金的追逐。

小武表示，为了吸引用户眼球、促进购买，不少平台会将短期内收益高的基金展示在首页或推荐位。一位微博网友抱怨，“某平台自选基金里，连涨几天就推荐，持续下跌的基金，却不见标注。”

小武身边不少年轻朋友急于“追涨”挣钱。他们入手的大多是排行榜里的前几名基金，代表高收益率的红色数字，就是催促他们“及时上车”的利器。

可是，当2021年的第一盆冷水泼下来，这些朋友们已经忘记了“上车”时的不由分说，争先来问小武“怎么办”。

短期收益率不代表未来趋势。小武说，“真正选好基金要看很多方面的因素，热点行业或领域不可能一直保持下去，平台上的基金推荐机制难免会产生误导”。

互联网金融平台的套路不止于此。记者打开某基金理财页面后，一个随机红包跳出，红包金额3.18元，但不可提现，只能在购买基金时使用。而至于体验哪只基金，平台早已安排好，就附在红包金额数字的下面。那条红彤彤的上扬线，暗示你这场“体验”看起来“稳赚不赔”。

记者注意到，理财页面里，会不时有券商做基金销售直播，每场都能吸引上万网友观看。点进“答疑专场”，可以发现，他们在科普投资常识的同时，“直播带货”也早已经安排好了。弹幕里，网友追问的“财富密码”，必然就是直播间购物车里的自家基金。

“万物皆可直播带货。冲动买衣服还可以退货，但在还没搞清楚理财基本逻辑时，就被主播牵着鼻子买基金，最终伤心又‘出血’的还是自己。”小武表示。

(责编：赵竹青、吕骞)