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运营商推优惠话费套餐 如何“换新”更划算

2021年03月19日09:02 | 来源：北京青年报
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原标题：运营商推优惠话费套餐 如何“换新”更划算

　　最近有手机用户发现，移动、联通、电信三家运营商纷纷推出各种优惠话费套餐，相比之下自己使用了好多年的老套餐突然就“不香了”。那么，究竟如何能顺利办理最适合自己的话费套餐、享受到运营商的优惠福利呢？

　　北京青年报记者调查了解到，最便捷的方法就是到各运营商移动客户端上查询产品业务规则、办理套餐变更业务。办理期间如果有不明白、不清楚的地方再打电话给客服人员，或者找线上客服进行咨询。

　　发现

　　移动话费套餐七折促销

　　据了解，目前移动、联通、电信三家运营商纷纷推出了优惠话费套餐。中国移动手机营业厅专门开辟“套餐7折”窗口。4G、5G畅享套餐推出“升档享优惠”，最高优惠160元/月。

　　中国联通推出“4G全国流量王”，39元/月，套餐内含流量8GB，话费100分钟，用户预存话费50元，签收激活之后即可变更话费套餐。

　　而中国电信的步步高套餐，19元/月，首年流量2GB，话费100分钟，用户可根据页面引导按钮进入实名制办理流程，预存款50元，预存额立即到账，并可抵扣所有话费。

　　体验

　　线上自助办理 全程不到10分钟

　　如何变更套餐？北青报记者以用户身份进行体验，从88元/月套餐下调到69元/月套餐的线上自助办理业务，全程用了不到10分钟时间。北青报记者此前使用的全球通畅享4G套餐为88元/月，套餐内包括流量10GB、话费30分钟。经查询后弹出页面显示：“根据您当前消费推荐办理的套餐档位，最终价格以下方优惠价格为准。”推荐套餐名单包括9档，其中4G套餐2个，5G套餐7个。最低价位的4G套餐原价89元，优惠价69元，其中包括流量10GB、话费160分钟。这款套餐的合约期12个月，月优惠金额20元，每年优惠金额240元。北青报记者点击“立即办理”按钮，立即弹出提示页面：“您正在办理畅享套餐升档折扣活动，原价89元，优惠价69元，合约期12个月。”随后用红字提示：“合约期内需承诺使用89元畅享套餐且不降档。”该项业务规则重点还包括，在合约期内取消该方案需要到营业厅办理，同时缴纳违约金，违约金金额等于本活动已经享受的话费折扣金额。

　　同时页面上附有该档套餐的“业务规则”，只有用户在点击“我已阅读并同意以上条款”之后，自助办理流程才能往下进行。在点击“确认”键之后，北青报记者手机上立即收到中国移动发来的订购成功提醒：您办理的“新畅享套餐升档折扣—89档”活动已申请成功，活动将于下月1日生效，享受折扣话费240元优惠，每月折扣20元。

　　提醒

　　看清套餐规则 变更办理因人而异

　　变更套餐资费，尤其是下调套餐应该注意哪些方面呢？北青报记者梳理发现，用户应注意以下几个方面：

　　首先，看清套餐规则。不要只听推销电话就立即变更话费套餐，因为相关业务规则有些复杂，客服不一定有时间跟用户一一解释，所以，我们一定要放下电话，到运营商官网、官方APP上去认真查看相关套餐的业务规则，眼见为实。

　　其次，如有疑问就拨打客服电话。如果在线上办理有不明白、不清楚的地方，再拨打客服电话进行咨询和确认。有针对性地提问，可以大大提高解决问题的效率。

　　第三，套餐变更办理因人而异。有些用户办理的是固话、宽带家庭组合套餐，运营商会赠送2张电话卡。除了手机号免费，主卡和几张副卡每个月还免费共享流量十几个GB，话费几百分钟。因此这些与宽带绑定的手机卡用户想变更套餐的话，需要亲自到营业厅解绑宽带才可以办理。

　　文/本报记者 赵新培 统筹/余美英

(责编：赵竹青、吕骞)

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