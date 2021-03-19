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青岛啤酒“灯塔工厂”量身定制冬奥冰雪罐

2021年03月19日09:19 | 来源：人民网
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花样滑冰“优雅而至”，钢架雪车“快速驶来”……3月17日，在青岛啤酒“灯塔工厂”智能生产线上，15款造型各异的冬奥运动图案“跃上”青岛啤酒罐身，以每小时6万罐的速度，开足马力生产。

当天上午，“潮起百年 智引未来——青岛啤酒厂荣膺全球啤酒饮料行业首家‘灯塔工厂’主题活动暨‘青岛啤酒冬奥冰雪罐’定制项目启动活动”举行。活动现场，“灯塔工厂”为北京2022年冬奥会量身定制了“青岛啤酒冬奥冰雪罐”。

据了解，“青岛啤酒冬奥冰雪罐”系列共15款产品造型，将冬奥会15个官方竞技项目巧妙呈现于罐身，花样滑冰、短道速滑、跳台滑雪、钢架雪车……并融合各种冬季冰雪元素，还在罐身增加竖排中英文小字注解，在向大众科普冬奥项目的同时，传播冰雪文化和奥运精神。

“我们量身定制了二维码，能够快速追溯每一罐啤酒从麦芽到成品的全过程数据，从而确保了冬奥冰雪罐的金牌品质。还可以通过诊断系统，实时获取生产线的运行状态。除了生产效率更高、质量更有保障外，‘灯塔工厂’的能源消耗也在持续下降，耗电量下降了19%，耗水量下降率5%，把绿色环保的可持续发展理念融入到‘冬奥冰雪罐’的制造全过程中。”青岛啤酒厂包装部部长黄幸表示。

(责编：孙红丽、吕骞)

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