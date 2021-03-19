原标题：防范非法滥用 银行开启“睡眠账户”大清理

近期，包括建设银行、农业银行、邮储银行等在内的多家机构相继发布公告，对于长期不动的“睡眠账户”以及超量存量账户进行清理。专家表示，银行清理“睡眠账户”等异常账户，是积极响应“断卡行动”的具体表现，一方面可以提升机构自身的运营效率，另一方面有助于提升合规性，防范非法滥用风险。

银行清理异常账户是否会影响用户权益？记者了解到，银行在清理异常账户过程中，为保障用户权益已经采取了一些措施。对此，专家建议，用户个人也要树立盘点意识、风险管理意识，冗余账户应及时注销，以减少被不法利用的风险。

各银行清理标准不尽相同

近期，包括农业银行、建设银行、邮储银行等在内的多家机构发布相关公告，对于长期不动的“睡眠账户”以及超量存量账户进行清理。

2月8日，农业银行发布公告表示，自3月10日起，将开展个人长期不动户的销户清理工作。清理范围为，三年以上（含三年）没有交易、主账户及子账户存款余额为0且没有其他关联业务的借记卡。

1月5日，建设银行发布公告清理长期不动账户。根据公告，截至2020年10月31日的银行卡，如果连续三年以上（含三年），银行卡账户余额为0，且无任何交易记录，也就是未发生任何一笔存取款、转账交易的，将被纳入清理范围内。不过，军人保障卡、武警普卡、退役军人服务卡、金融社保卡和公积金卡等此类特殊银行卡，不在此次清理范围内。

据记者不完全统计，截至目前，已有包括农业银行、建设银行、邮储银行、中信银行等在内的十余家银行表示将对“睡眠账户”进行清理。

此外，个人开立多个结算账户也被银行纳入清理范围，且各家银行标准有所不同。根据民生银行、邮储银行公告，同一个客户名下，Ⅰ类户超过1个或Ⅱ类户超过5个或Ⅲ类户超过5个账户，均属清理范围。而根据民生银行公告，同一客户在该行持有一百个及以上正常或未激活的个人结算账户将被限制交易。

根据央行统计数据，截至2020年三季度末，我国共开立个人银行账户120.92亿户，人均拥有银行账户数达8.64户。

积极响应“断卡”行动

专家表示，银行清理“睡眠账户”等异常账户，是积极响应“断卡行动”的具体表现，一方面可以提升机构自身的运营效率，另一方面有助于提升合规性，防范风险。

“近年来，打击犯罪的工作重点逐渐从事后惩治转移到事中监测，前置了各项风险防范流程，电信诈骗、跨境赌博等犯罪行为均离不开资金流，包括账户体系与支付，因此，银行账户、支付环节等逐步成为监管关注的焦点。”零售金融行业专家苏筱芮表示，部分“睡眠账户”主要存在的风险是易被非法利用，成为电信诈骗等违法犯罪活动的工具。具体分两种情形：一种是主动利用，即不法分子通过“养卡”等形式专门从事银行卡非法买卖交易；一种是被动利用，即个人用户闲置或丢失的银行卡被不法分子盯上。

有商业银行人士对记者表示，有个别人在一家银行的账户达上千个，确实存在违规操作的空间和可能。

2020年10月，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国开展“断卡”行动，对出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者进行惩戒。

而根据央行2016年发布的《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户（银行结算账户，含银行卡），在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类户。该通知还指出，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人撤销或归并账户，或者采取降低账户类别等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

用户应及时注销冗余账户

银行清理异常账户是否会影响用户权益？对此，招联金融首席研究员董希淼表示，银行对“睡眠账户”的清理这些年一直在持续进行，主要是因为大量“睡眠账户”挤占了银行资源，在清理之后，相关的账户维护成本能够被节约下来，金融资源也能被用于服务真正的客户。“大部分‘睡眠账户’在较长时间没有发生过交易，所以清理不会对客户产生太大影响，不过银行也要做好相关告知工作。”他说。

记者了解到，银行在清理异常账户过程中，为保障用户权益已经采取了一些措施。部分被银行“清理”的账户可能是被“限制”而并不是直接销户或永久销户。例如，根据邮储银行公告，纳入清理范围的账户，需要用户本人持有效实名证件，到银行任意网点进行合理性登记、降级以及销户处理。逾期未清理的账户，银行将限制金融服务。

另一方面，部分被银行“清理”的账户还可以再次激活。如根据农业银行公告，如果纳入清理范围的账户还想继续使用，用户可在规定时间内持身份证到银行网点办理激活手续。建行公告则表示，在规定时间没有携带个人有效身份证及时操作激活的，如果还想继续使用该卡，建议到建行网点询问，是否还可以再次激活使用。

苏筱芮建议，个人用户要树立两类意识：一是账户盘点意识，定期梳理个人名下账户及资产状况，养成查账记账的良好习惯；二是风险管理意识，在密码设置、账户登录管理等方面加大保护措施，冗余账户及时注销，以减少被不法分子利用的风险。

(责编：罗知之、吕骞)