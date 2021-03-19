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上海发布投保十大典型案例 提醒投资者提防这些“坑”

潘清
2021年03月19日09:30 | 来源：经济参考报
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原标题：上海发布投保十大典型案例 提醒投资者提防这些“坑”

“3·15”国际消费者权益日，上海发布投资者权益保护十大典型案例，提醒投资者提防暗藏在投资理财中的种种“坑”。

“在线投教”暗藏陷阱

2016年10月起，戴某某等人注册成立上海某企业管理咨询有限公司，在未获得中国证监会批准的情况下设立“股轩堂”网站，以“投教”“投资培训”名义发布荐股课程，为投资者提供所谓“投教服务”，并通过虚构身份方式将业务员包装成“股神”“导师”，利用微信群发布“盈利截图”，诱导客户充值加入会员，缴纳高昂费用购买课程。客户按照导师推荐买卖股票导致严重亏损，要求退回费用、赔偿损失时却被“拉黑”踢出群聊。

经法院审理，戴某某等5人构成非法经营罪，分别被判处6年及以下有期徒刑，没收违法所得并处罚金。

“杀猪盘”骗局“两头通吃”

不法团伙利用电话、直播间、微信群等途径进行“忽悠式荐股”，诱骗投资者高价接盘，掩护庄家顺利出逃。在这些“杀猪盘”骗局中，所谓“股神”“专家”“老师”一边服务于庄家收取佣金，一边向受害者收取费用，可谓“两头通吃”。

境外交易“虚盘实骗”

2020年1月，上海公安机关成功侦破一起以从事证券期货交易为幌子，跨境诈骗境内投资人的案件，涉案金额高达3000余万元，首次实现对此类案件诈骗业务端、资金通道端、境外平台端的全链条打击。

经查，2018年7月以来犯罪嫌疑人饶某、夏某等人在深圳成立某科技公司，在境外租赁犯罪场所并购买作案设备，指使团伙成员利用微信、QQ等方式揽觅境内投资人进入所谓“股指期货交流群”，营造境外股指期货交易高收益氛围，诱骗投资人入金交易。同时，犯罪嫌疑人在境外注册公司并包装成持照交易平台，诱使投资者使用交易软件从事境外股指期货虚拟交易，直接骗取投资人资金。

“年报否定意见”牵出报表操纵

2020年8月25日，某*ST公司2019年年度报告显示净利润为43.13亿元，净资产为7.51亿元，与前期业绩预告等披露的巨亏、净资产为负等数据差异巨大。年审会计师出具否定意见审计报告，成为2001年以来A股市场“首单”。

由于公司涉嫌违反会计准则、操纵财务报表、恶意规避退市，上海证券交易所和上海证监局分别对其采取了监管措施。公司对年度报告进行差错更正后，因连续两年净资产为负，被上交所依法依规暂停上市。

“退保理财”有猫腻

近年来，部分金融信息服务、资产管理、投资管理公司假冒保险公司名义，诱骗保险客户退保转购理财产品。“退保理财”新骗术导致大量保单非正常退保，退保资金转购的所谓“理财产品”极可能涉嫌非法集资。

上海市地方金融监管局会同相关部门统筹监管、果断处置，并及时向社会公众发布风险提示。

上海公布的投保典型案例还包括：交易软件中隐藏“黑洞”的特大非法经营境外期货案，影响正常交易秩序的投资者拉抬股票盘中价格案，探索“追首恶”的全国首单支持诉讼示范案件，“以弱对强”获得胜诉的全国首例操纵市场民事赔偿支持诉讼，有效化解各方矛盾的某基金理财产品涉众型纠纷调解案例等。

上海证监局、上海市地方金融监管局、上海市公安局、上海证券交易所、中证中小投资者服务中心等提示投资者：远离非法荐股和非法境外证券期货交易，一旦受到侵害应及时保存证据并向公安机关报案；不要轻信所谓“高息理财”，防止陷入“非法集资陷阱”；股票投资应理性，基金投资需审慎，选择与自己风险承受能力相匹配的产品；合法权益因虚假陈述、市场操纵等违法行为受到侵害时，应积极通过法律途径维权。

(责编：罗知之、吕骞)

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