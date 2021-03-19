向家莹 张莫

原标题：新网银行因贷款息费过高等问题被银保监会通报

3月18日，银保监会消费者权益保护局发布2021年第5号通报《关于新网银行侵害消费者合法权益案例的通报》（下称《通报》），通报了四川新网银行股份有限公司（下称“新网银行”）侵害消费者合法权益的案例。

《通报》指出，自2019年第四季度以来，监管系统接收到消费者对新网银行的投诉举报显著上升，车贷方面的投诉举报数量位列银行业金融机构第二位，反映问题主要集中在银行违规放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高、暴力催收等方面。其中，对新网银行与一家互联网汽车消费分期服务平台合作业务的投诉举报尤为突出。

《通报》披露，调查发现新网银行与一家互联网汽车消费分期服务平台合作业务存在以下侵害消费者合法权益的行为：一是新网银行贷前调查不尽职。新网银行存在对部分借款人贷款申请资料真实性核查不到位的问题，违反相关监管规定。二是新网银行催收管理不到位。新网银行存在短信催收缺乏相应的管理制度、电话催收操作规程不完备等问题。三是新网银行与该平台的合作业务推高了消费者融资成本。在监管接收的消费投诉和举报事项中，消费者被该互联网平台收取的平台费或服务费与汽车融资金额之比集中在14%至28%之间，有的费率达到30%以上；新网银行向消费者发放贷款的年利率区间为7.7%至8.9%，均值为8.49%。消费者承担的费率、利率等融资综合成本大幅高于汽车消费贷款正常息费水平。

新网银行对《经济参考报》记者回应称，此次通报是对新网银行消保工作的一次把脉问诊。新网银行会认真对待、深刻反思，诚恳接受监管部门的批评和指导。

新网银行表示，通报所指出的问题集中发生在开业初期，近一年多来，新网银行已根据监管部门的指导意见，成立专项整改小组，全面开启自查和持续整改工作，目前主要问题整改已取得阶段性进展。后续将以通报为新起点，举一反三，久久为功，将不断完善消费者权益保护工作。

新网银行也表示，普惠金融的客群服务有着独特性，既需要先进的数字化风控技术去解决客户金融服务可得性的问题，还需要用更审慎的理念、更充分的交互、更完善的流程，带着更强的温度去做好普惠金融客群的消费者权益保护工作及客户服务。

根据新网银行此前披露的数据，2020年前三季度，新网银行实现营业收入18.06亿元，净利润为5.38亿元。截至2020年9月末，新网银行总资产为392.2亿元，较2019年末减少50.16亿元；总负债343.77亿元，较2019年末减少55.63亿元。

(责编：罗知之、吕骞)