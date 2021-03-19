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直击萌宠看病贵痛点 多险企扎堆上市宠物医疗险

向家莹
2021年03月19日09:31 | 来源：经济参考报
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原标题：直击萌宠看病贵痛点 多险企扎堆上市宠物医疗险

继中国平安、中国人寿、阳光保险等多家保险机构推出爱宠专属保险后，腾讯微保的宠物医疗保险产品也进入灰度测试阶段。用户只需支付88元就可为宠物犬、猫投保最高30万元的全年全病种医疗保障，直击宠物“看病贵”痛点。

宠物医疗保险，一般是宠主按照保险合同约定，为被保险宠物支付保费，被保险宠物死亡、伤残、患病或者达到合同约定的年龄和期限之后，保险人支付保费的商业行为。通俗来说，一般支付宠物生病或者发生意外时宠主需要支付的费用。

《2020中国宠物医疗行业白皮书》指出，2020年全国城镇犬猫数量超过1亿只，较2019年增长1.7%。从宠物消费结构看，各细分品类中，宠物诊疗支出增长6.2%，宠物用品增长0.9%，为消费增速最快的两个品类。

业内人士表示，从增速来看，宠物医疗保险的发展潜力不容小视。目前已有的宠物医疗类保险，主要包括涵盖了宠物伤人、宠物受伤、宠物染病的中国平安“平安萌宠保”；中国人寿针对犬类宠物健康的“汪安心”宠物医疗保险等。除此之外，中国人保和中国太保等大型上市险企，以及大地保险、阳光保险等机构也推出过宠物医疗保险。

此次腾讯微保的一年期“宠物大病医疗保险”每月保费7.33元，全年合计88元，保额最高可达30万元，相较市场上同类险种而言性价比较高。同时，其将“百万医疗险”中的免赔额设计应用到宠物险产品上，不设单次免赔及限额，超过“累计免赔额3000元”的部分便可享受60%的报销比例。

“其实，宠物保险在国内发展已久，但至今仍处市场培育阶段，不少保险产品未能精准翻译用户需求，被吐槽是‘大病不够用，小病用不到’。而正如百万医疗险在过去几年重塑了健康险市场，我们也希望将同样的思路运用到宠物医疗险上，从而改善产品的性价比和理赔体验，解决‘宠物经济’时代的看病刚需问题。”微保相关负责人表示。

目前，腾讯微保的该款产品处于灰度测试阶段，部分受邀用户可以通过微保小程序率先进行产品体验，后续将逐步开放。

(责编：罗知之、吕骞)

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