人民网北京3月19日电 （黄盛）“历史是最好的教科书、营养剂！”昨日，在国资委党委举行的国资委暨中央企业党史学习教育宣讲报告会（下称宣讲报告会）上，不少参会的在京中央企业主要负责人及职工代表，在听取了中央宣讲团成员、中央党史和文献研究院院长曲青山以“从党的百年历史中汲取智慧和力量”为题的宣讲后表示，上了一堂砥砺初心、牢记使命的党性修养课，要努力把党史学习教育的各项目标任务切实转化为共同认识和坚定行动。

这次由国资委党委书记、主任郝鹏主持的宣讲报告会，以视频会议形式举行，并在国资委机关和各中央企业设有1.63万个分会场，总共约25.7万人通过视频形式参加会议。

会上，曲青山在应邀进行宣讲报告时，分析了组织开展好党史学习教育，对总结历史经验、认识历史规律、掌握历史主动，及在新的历史起点上奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的重大意义。并通过系统总结中国共产党百年奋斗历程的历史脉络、伟大成就和宝贵经验，深刻阐明了为什么要学党史、从党史中学什么、学习党史要达到什么目的等问题。

“要坚决贯彻落实党史学习教育的决策部署，突出学习重点，按照不同时间阶段，把握好学习内容和进度要求，推进党史学习教育融入日常，形成长效机制。”国资委党委委员、副主任翁杰明在会上作总结发言时表示，国资委暨中央企业党史学习教育要突出主体责任，坚持本单位组织领导与上级督促指导、领导干部带头与党员全面落实、潜心自学与集中学习、规定动作与自选动作相结合，确保组织领导到位、学习成效突出；突出办实事求实效，从企业集团、基层企业和党员干部等不同层面，谋划开展好“我为群众办实事”活动，切实为基层群众排忧解难，确保取得实效。

“这次宣讲报告会进一步为中建集团开展好党史学习教育指明了方向，提供了根本遵循。”中建集团党组书记、董事长周乃翔在宣讲报告会结束后说，要切实担当起中央企业的历史使命，深入实施国企改革三年行动，努力实现高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党一百周年。

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