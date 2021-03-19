航天英雄杨利伟（左五）等嘉宾出席“从这里飞向太空”——庆祝建党成立100周年航天互动科普展开幕式。受访者供图

“通过编程工具，孩子们让空间站动起来了！”3月18日，“从这里飞向太空”——庆祝建党成立100周年航天互动科普展在中国科技馆开幕，一款由少儿编程教育领跑者编程猫与本次展览承办方航天文投共同打造的“编程猫太空研究所”备受瞩目，其中展示的天宫空间站编程互动体验模型成了当日爆款。这也是编程猫首次用少儿编程打造的空间站互动体验模型。

在开幕现场，航天英雄、中国载人航天工程副总设计师杨利伟也一再强调科学教育和科学普及的重要性。他指出，科技创新、科学普及是实现科学发展的两翼，航天是人类最具创新性和探索性的事业。他相信，科学教育和科普工作在全社会的广泛参与下，一定可以形成讲科学、爱科学、学科学，用科学的良好氛围使蕴藏在亿万中国人之间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流，为创新驱动发展战略深入实施提供更多新动能。

“通过编程工具，孩子们让空间站动起来了！”

如何让孩子直观了解航天器的运动？如何让孩子快速获取航天知识？在迈向智能时代的今天，编程猫通过“仿真+互动”的形式来“打动”孩子。

在展览现场，编程猫搭建了互动体验馆“编程猫太空研究所”，首次用少儿编程技术打造空间站互动体验模型，传达航天知识，吸引了大批家长和孩子驻足围观。

工作人员介绍，该模型由天宫空间站硬件模型和编程猫编程工具操作软件两部分构成。最大的亮点是“通过编程工具，你可以让空间站动起来！”

据了解，为激励和影响更多青少年，此次载人航天互动科普展将持续5年，计划在全国20多个城市巡展。编程猫也将持续参与巡展，并不断引入新技术和新产品，丰富“编程猫太空研究所”的体验内容。

航天精神激励编程猫自主创新

此次展览是在建党100周年之际，由中国科学技术协会、中国载人航天工程办公室指导，中国科学技术馆主办的主题系列展览。

自2015年成立以来，编程猫始终坚持创新。目前编程猫获得专利数538项，软件著作权88项，旗下教学工具包括小火箭编程Kids、海龟编辑器Turtle，移动端编程工具Nemo，以及国内真正意义上自主知识产权图形化编程工具Kitten。

此次天宫空间站编程互动体验模型所使用的海龟编辑器Turtle、制作《超时空对决》的平台3D代码岛，也均为编程猫自主研发的产品。

作为一家教育科技企业，编程猫将于近期持续推出航天主题系列课程，让青少年系统了解航天知识和发展历程，激发广大青少年爱党爱国热情和创新精神。

(责编：孙红丽、吕骞)