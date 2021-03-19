人民网记者 毕磊

碳达峰、碳中和的提出，对于我国风电、光伏发电等可再生能源行业来说，是机遇更是挑战。可以说，实现碳中和、优先发展非化石能源，已经成为我国能源发展顶层设计的一部分。在此背景下，各行业也在在不断探索能源产业新发展趋势与解决方案。

在近日召开的智能光储设计研讨会上，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰表示，要实现碳达峰目标必须解决三大矛盾，即：解决发展和减排的矛盾；解决好近期和中期、长期的矛盾；解决好转型和安全的矛盾。“总的来说就是，在实现碳达峰、碳中和的时候不能影响经济发展，这样就需要我们在科学技术发展方面、在数字化支撑方面做更多的工作。”

业内人士指出，2021年是风电和光伏实现全面平价的首年，由于风电、光伏行业产业链节点多、体量大，其技术迭代和规模化效应仍然有较大增长潜力。长期来看，光伏和风电受碳中和政策的影响，将共同成为我国非化石能源发展的主力。

在国家长期政策引导和市场扶持的驱动下，光伏经过十几年的发展已经成为我国在能源行业可参与国际竞争，并且有希望达到战略复兴的新兴产业。此前有媒体报道，目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

“十三五”期间，光伏行业得到持续发展。数据显示，2016-2020年，全国光伏累计新增装机约2.07亿千瓦。2020年，全国光伏装机容量2.53亿千瓦，同比增长24.1%，比上年同期增长6.7个百分点。

在谈到光伏产业未来的变化时，华为数字能源产品线总裁周桃园告诉记者，第一、，光伏电站的核心诉求从降低LCOE转向降低LCOE与提升并网能力并重；第二，光伏平价走向光储平价，传统储能必然走向智能储能；第三，绿电，必然走向千行百业，千家万户。“零碳发电、零碳数据中心、零碳网络、零碳家庭，这些都最终将构成一个零碳地球。”

据记者了解，自2013年始，华为数字能源聚焦电力电子技术和数字化技术的融合创新。“‘碳中和’的影响极为广泛，不仅推动生产方式的改变，同时也是生活方式的革命。光伏与农牧渔、通信、交通、医疗、教育、商场、工商业制造等各行各业都在融合。”周桃园坦言，能源结构加速转型和数字经济蓬勃发展将驱动能源产业进入一个大时代，华为未来将持续加大投资。

与会专家一致认为，随着政策支持和技术进步，我国光伏产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快。大力发展风电、光伏、储能为一体的光储充能源生产和利用形式，将在我国实现碳中和目标以及能源结构转型中发挥巨大的作用。

(责编：孙红丽、高雷)