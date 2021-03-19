人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

《2021智能马桶线上消费趋势报告》：市场规模逐步扩大 销量4年翻10倍

2021年03月19日10:54 | 来源：人民网
小字号

据京东大数据研究院联合京东居家发布的《2021智能马桶线上消费趋势报告》（以下简称“报告”）显示，智能马桶在京东的销量实现高速增长，2017-2020年4年间，智能马桶盖销量翻番，智能马桶一体机（智能坐便器）销量更是翻了10倍。销量在增长的同时，智能马桶相关商品的平均成交件单价则呈现逐年降低的趋势，智能马桶盖件单价四年降低35%，智能马桶一体机件单价降低67%。

智能马桶市场：从买马桶盖到买一体机

报告显示，在2017年智能马桶盖与智能马桶一体机的销量比超6:4，而后智能马桶一体机的销量逐年增长，在2020年销量比已超过70%，展现出消费者从选购智能马桶盖到智能马桶一体机的转变。从消费者总体购物后的评价来看，安装方便、大品牌、使用方便、质量好、经济实用等成为消费者评价量最多的关键词。

总体来看，2017-2020年间越来越多的品牌进入智能马桶市场，智能马桶销量高速增长，件单价逐年降低。从数据来看，2017-2020年智能马桶的品牌数量逐年提升，到2020年品牌数量增速接近2倍。同时在库商品数量也随之走高，对比2017年增速高达2.5倍。

报告显示，36-45岁人群是线上购买智能马桶的先锋力量，也是多年购物价格最为平稳的人群。随着智能马桶的逐年普及，购买智能马桶的主力人群聚焦为26-35岁中青年群体，同时16-25岁和56岁以上的人群占比也逐年增高。36-45岁人群购买智能马桶的平均成交价格在2020年的件单价在各年龄段中最高；而56岁以上消费者的件单价降幅最大，他们有明确需求，但更在意性价比。

报告显示，2017-2020年六线市场智能马桶销量增速达10倍以上，同时六线市场消费者购买智能马桶的平均件单价较低；二线、三线市场消费者的件单价在2020年超过一线市场。从2017年-2020年全国各省市智能马桶销量趋势来看，2017年北京、上海、江苏、广东等传统的线上购物大省在智能马桶的消费上也是领跑销量榜，而随着智能马桶的全国化普及和电商市场的进一步扩展，河北、安徽、河南等省市在智能马桶消费上高速增长。

 体验舒适最重要

京洞察调研数据显示，参与调研的智能马桶消费者中有97.9%的消费者会推荐他人进行购买，有75.3%的消费者因为如厕体验更加舒适，而选择购买智能马桶盖/智能马桶一体机，72.9%的消费者关注智能马桶坐垫的加热功能。62.5%的消费者家中的马桶盖/智能马桶一体机为新装。此外，卫生间伴侣的C位还是手机的，95.3%的消费者认为“手机是自己如厕时最可能使用的物品”。

此外，智能马桶的关联购买主要集中在智能居家消费上。报告显示，智能电饭煲的关联购买消费金额在四年间的增速超过20倍，而健康消费相关品类的关联购买也逐年增长，2020年对比2017年来看，传统滋补品类的关联消费金额增速近40倍，另外保健器械、营养健康类商品的消费金额增速也超过30倍。

综合分析数据显示，智能马桶的快速成长也说明国人对智能居家生活的需求在不断增多。从2020年销售数据来看，智能电饭煲、智能家居、智能手表、智能手环、智能机器人成为智能马桶之外最受消费者喜爱的智能类产品，且从增速数来看，三年来都有不同程度的增幅。此外智能晾衣架等新兴智能化商品也呈现高增长的趋势，2020年全年的销量同比达2.6倍，同时受疫情影响健康消费在2020年获得高度关注，智能健康类商品销量同比也达到2.8倍。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
缓解企业资金压力 风电光伏等可再生能源迎政策“礼包”
　　人民网北京3月19日电 （记者杜燕飞）我国风电、光伏等可再生能源行业再迎政策“礼包”。近期，国家发改委等五部门联合印发的《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》（以下简称《通知》）明确，金融机构可按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷、发放补贴确权贷款。…
警惕这种入侵生物!九部门联合部署红火蚁防控行动
　　人民网北京3月19日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、卫生健康委、海关总署、国家林草局、国家铁路局、国家邮政局等九部门联合印发《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地坚持政府主导，强化部门协同，建立联防工作机制，落实防控任务，齐抓共管，形成合力，切实强化对红火蚁防控及检疫工作，保障农林业生产、生态环境和人民生命安全。 据悉，红火蚁是全国农业、林业和进境植物检疫性有害生物，也是全球公认的百种最具危险入侵物种之一，取食农林作物种子、果实及根系，筑巢引起电线短路或设施故障，叮蛰人畜造成灼伤疼痛甚至休克和死亡，在城市公园绿地、农田、林地、江河堤坝，以及城乡垃圾场、撂荒地都有分布危害。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部