据京东大数据研究院联合京东居家发布的《2021智能马桶线上消费趋势报告》（以下简称“报告”）显示，智能马桶在京东的销量实现高速增长，2017-2020年4年间，智能马桶盖销量翻番，智能马桶一体机（智能坐便器）销量更是翻了10倍。销量在增长的同时，智能马桶相关商品的平均成交件单价则呈现逐年降低的趋势，智能马桶盖件单价四年降低35%，智能马桶一体机件单价降低67%。

智能马桶市场：从买马桶盖到买一体机

报告显示，在2017年智能马桶盖与智能马桶一体机的销量比超6:4，而后智能马桶一体机的销量逐年增长，在2020年销量比已超过70%，展现出消费者从选购智能马桶盖到智能马桶一体机的转变。从消费者总体购物后的评价来看，安装方便、大品牌、使用方便、质量好、经济实用等成为消费者评价量最多的关键词。

总体来看，2017-2020年间越来越多的品牌进入智能马桶市场，智能马桶销量高速增长，件单价逐年降低。从数据来看，2017-2020年智能马桶的品牌数量逐年提升，到2020年品牌数量增速接近2倍。同时在库商品数量也随之走高，对比2017年增速高达2.5倍。

报告显示，36-45岁人群是线上购买智能马桶的先锋力量，也是多年购物价格最为平稳的人群。随着智能马桶的逐年普及，购买智能马桶的主力人群聚焦为26-35岁中青年群体，同时16-25岁和56岁以上的人群占比也逐年增高。36-45岁人群购买智能马桶的平均成交价格在2020年的件单价在各年龄段中最高；而56岁以上消费者的件单价降幅最大，他们有明确需求，但更在意性价比。

报告显示，2017-2020年六线市场智能马桶销量增速达10倍以上，同时六线市场消费者购买智能马桶的平均件单价较低；二线、三线市场消费者的件单价在2020年超过一线市场。从2017年-2020年全国各省市智能马桶销量趋势来看，2017年北京、上海、江苏、广东等传统的线上购物大省在智能马桶的消费上也是领跑销量榜，而随着智能马桶的全国化普及和电商市场的进一步扩展，河北、安徽、河南等省市在智能马桶消费上高速增长。

体验舒适最重要

京洞察调研数据显示，参与调研的智能马桶消费者中有97.9%的消费者会推荐他人进行购买，有75.3%的消费者因为如厕体验更加舒适，而选择购买智能马桶盖/智能马桶一体机，72.9%的消费者关注智能马桶坐垫的加热功能。62.5%的消费者家中的马桶盖/智能马桶一体机为新装。此外，卫生间伴侣的C位还是手机的，95.3%的消费者认为“手机是自己如厕时最可能使用的物品”。

此外，智能马桶的关联购买主要集中在智能居家消费上。报告显示，智能电饭煲的关联购买消费金额在四年间的增速超过20倍，而健康消费相关品类的关联购买也逐年增长，2020年对比2017年来看，传统滋补品类的关联消费金额增速近40倍，另外保健器械、营养健康类商品的消费金额增速也超过30倍。

综合分析数据显示，智能马桶的快速成长也说明国人对智能居家生活的需求在不断增多。从2020年销售数据来看，智能电饭煲、智能家居、智能手表、智能手环、智能机器人成为智能马桶之外最受消费者喜爱的智能类产品，且从增速数来看，三年来都有不同程度的增幅。此外智能晾衣架等新兴智能化商品也呈现高增长的趋势，2020年全年的销量同比达2.6倍，同时受疫情影响健康消费在2020年获得高度关注，智能健康类商品销量同比也达到2.8倍。

(责编：孙红丽、吕骞)