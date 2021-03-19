近日，诺基亚举办了2021年资本市场日活动。诺基亚总裁、首席执行官龙培凯表示：“诺基亚正在调整自身定位，以实现可持续的盈利增长。关于如何进行业务重组，提高竞争力，以及扩大我们在目标市场中的领先地位，我们制定了一个明确而详细的计划。该计划将确保我们在2023年实现两位数的可比营业利润率。”

“我们已经不再把端到端产品组合作为我们在资本市场的特色推广，取而代之的是建立了四个完全自负盈亏、充分授权的业务集团，充分响应市场和客户的需求。每一个业务集团都有坚实的战略和目标，通过领先技术提高市场份额和利润率。”

诺基亚认为，以5G及5G相关技术为核心的多个主要趋势将在未来几年影响电信行业，并为通信服务运营商、行业企业和互联网公司创造机会。

这些趋势包括采用光纤入户和优化传输技术的下一代接入网（为家庭和工作场所的消费者提供无缝体验），结合移动5G可实现“千兆社会”。此外，数字互联企业将推动全球各行业在生产力、效率和安全等方面实现大幅提升。这将带来企业市场的显著增长。

为实现可持续增长，诺基亚制定了一个“三步走”计划。2022年起，诺基亚将通过领先技术、数字化运营、自动化和捕捉新兴机会来提高竞争力和利润率。然后扩大规模，推动包括行业企业和无线专网在内的新用例和业务模式的增长。

(责编：孙红丽、吕骞)