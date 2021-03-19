嘉宾合影。受访者供图

3月18日，“粉红馨爱·重塑美丽”公益项目--北京站活动启动。此次活动由中国妇女发展基金会、爱慕公益基金会主办，中国抗癌协会康复会承办，爱慕股份有限公司协办。项目计划为北京市各区县内符合条件的乳腺癌术后女性进行免费体测，并发放义乳及配套文胸1000套，价值约43.5万元，帮助乳腺癌患者实现术后形体康复。

中国妇女发展基金会助理秘书长李彩云表示，2018年10月，中国妇基会与爱慕基金会共同启动了“粉红馨爱·重塑美丽”公益项目。两年的时间，项目先后在河南、陕西、湖南、贵州四地开展了捐赠活动，累计发放价值159.6万元义乳和文胸，受益女性达3613名，项目切实服务到了城镇、农村等低收入“两癌”妇女，帮助她们增强了与癌症病魔作斗争的信心，呵护了她们的身体和心灵。

爱慕公益基金会理事长吴晓平表示，中国妇基会与爱慕公益基金会共同发起“粉红馨爱·重塑美丽”公益项目以来，持续在各地开展公益活动。在呵护女性健康，重塑女性身体之美，提升女性生活品质等方面发挥积极的作用。爱慕公益基金会计划在五年内向中国妇女发展基金会捐赠12500套义乳和文胸，总价值约550万元，将惠及20多个省市地区，为更多女性朋友的健康和美丽保驾护航。

中国抗癌协会康复会秘书长甄荣表示，“粉红馨爱·重塑美丽公益项目”的开展，通过为乳腺癌术后女性患者量身测体及订做义乳，为乳腺癌术后患者赠送义乳及配套文胸，为她们送去实实在在的呵护。这对于乳腺癌术后患者的支持与帮助意义重大。中国抗癌协会康复会愿与中国妇女发展基金会一起，共同促进乳腺癌术后女性的自信及生活品质的提升。

启动式现场，乳腺癌受助者们还自发表演了合唱节目，展示她们积极乐观的生活态度和战胜病魔的决心。

除了为受助者捐赠爱慕义乳外，活动现场还特别邀请北京天坛医院乳腺科主任、副教授王丕琳，首都医科大学附属北京天坛医院主任护师苏娅丽，为现场的乳腺癌患者进行康复指导，用专业的知识帮助大家更好地面对日常生活，调整心态。

活动结束后，专业人员为现场的20名受助者进行测体及义乳试穿。北京地区的1000名受助者的测体和义乳发放工作将在3个月的时间全部完成。

(责编：孙红丽、吕骞)