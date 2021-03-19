作为平安集团旗下专业从事融资租赁业务的全资子公司，平安国际融资租赁有限公司（下称“平安租赁”）始终践行服务实体经济初心，以产融结合为支点，以赋能小微为主线，持续推进产品和业务创新，以提高金融服务实体经济的质效。

2020年平安租赁共计投放565.2亿资金支持实体经济，涉及15186家企业，所融资金主要用于与国家经济发展息息相关的国计民生、基础设施建设等行业及中小微民营客户。

支持基础设施建设，促进国家经济转型和产业升级

融资租赁通过“融资+融物”方式，为企业设备升级提供融资便利，能够促进企业转型升级，并有助于化解产能过剩。作为最早扎根产业租赁，并且有所作为的行业标杆，平安租赁始终立足服务实体经济，将租赁产品应用于制造加工、城市发展、能源冶金等多种产业。

制造加工事业部为国内广大制造加工企业提供融资租赁产品及服务，业务范围涉及交通运输设备、电子通讯设备等；城市发展事业部致力于为中国城市基础设施建设、智慧城市建设提供综合金融服务；能源冶金事业部重点聚焦绿色金融市场，以能源、资源为主要业务领域，通过售后回租赁、直接融资租赁等方式，为业内优秀企业提供综合金融解决方案。

近年来，绿色金融为经济社会可持续发展注入了更多能量，金融机构也积极作为，大力发展绿色金融，致力于提升绿色金融服务质效。

平安租赁能源冶金事业部积极响应国家绿色发展政策要求，围绕清洁能源、节能环保业务，通过"绿融通"等专项融资租赁产品，持续为水电、风电、太阳能发电、垃圾发电、分布式光伏等绿色金融方向匹配综合金融服务，引导社会资金，支持绿色金融产业发展。

深耕产业租赁，立足融资租赁本身，聚焦服务实体经济，在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，平安租赁将继续助推产业升级，成为促进双循环的重要力量。

服务市场运行主体，精准施策助力企业稳健经营

作为实体经济的重要组成部分，小微企业是经济发展的主力军,一直以来，小微企业融资难、融资贵的问题备受国家重视。

融资租赁以租赁物为依托，是推动金融与产业结合、支持民营中小企业发展的中坚力量，展望“十四五”时期，持续提升服务实体经济质效、加码服务中小企业依然是租赁业发展主流。

坚持以融促产、产融结合是租赁支持小微的基本逻辑。平安租赁将租赁服务渗透到一台设备从产出、运行到淘汰的生命周期，覆盖了一家小微企业从初创、成长到成熟的发展周期，以帮助企业实现设备更新换代，转型升级。

长沙某中小型机械有限公司主营各类阀块、液压站、结构件等系列产品生产加工，随着市场发展，现有设备和生产线已难以满足需求，急需融资解决暂时困难。面对客户对进口机了解不足和采购资金紧张困扰，平安租赁当地客户经理从公司优质核心供应商库中挑选出合适的设备商予以推荐，为客户配套定制了性价比最高的设备采购融资方案。通过抓住这一扩产升级契机，机械公司年加工收入从2018年的1200多万迅速提升到2020年的3600多万，一跃成为三一重工、中联重科等工程机械厂家阀块类产品核心配套商。

在平安租赁积极坚持助力实体经济，服务小微企业的努力下，截至目前，平安租赁小微金融业务已与超10000家设备商形成合作，服务了全国31个省份近4万家的小微企业，投放超过370亿元。

支持实体经济内循环，有效服务小微长尾客群

平安租赁旗下平安保理积极主动响应国家政策号召，进一步深耕核心供应链，助力实体经济发展。面对外部供应链大环境转变，以及客群对线上终端需求的变化，平安保理利用自身优势探索出供应链金融1+N模式，切入供应链生态体系，夯实实体经济服务下沉市场，有效触达长尾客群。公司从客户资源0到1导流，到客户需求标准化操作的1到N产出，确保客群全面覆盖、标准化运营全面承接，体现了专业与高效。

平安保理小额标品通过产品模式创新和流程再造，打造特色风控体系，实现线上化作业、移动化办公、自动化运营，为大批量小微客户提供线上高效审批放款。小额标品全年5次迭代，3次检视，业绩快速放量，投放金额同比实现倍增。平安保理身处上海国际金融中心，仍能为万里之外的新疆、云南边陲客户提供金融便利，小额标品让原本无法接受金融服务的3000家中小微企业得到融资服务。

创新而谋变，谋定而后动。站在“十四五”开局之年的关键时点，平安租赁将持续深入贯彻国家对于金融服务实体经济的精神，遵循中国银保监会提升金融服务实体经济质效的要求，综合运用金融资源，全方位支持实体经济，服务构建新发展格局，为“十四五”建设和第二个一百年发展目标贡献力量。

(责编：孙红丽、吕骞)