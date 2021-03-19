人民网北京3月19日电 （记者李源）“中央企业三分之二的研发单位实现三维数字化建模和仿真，半数以上建成了产业链数字化生态协同平台。”今天上午，国务院国资委科技创新和社会责任局局长苟坪在国新办发布会上表示，国有企业不断深化数字技术与生产经营的融合，在产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化等方面迈出了坚实的步伐。

第四届数字中国建设峰会将于4月25日到26日在福建省福州市举行。今天，国务院新闻办召开新闻发布会介绍本次峰会的筹备情况以及其他相关情况。针对记者有关国有企业数字化转型的相关提问，苟坪在发布会上表示，党的十九届五中全会和刚刚闭幕的“两会”对加快数字化发展作出系统部署，国资委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，通过加强顶层设计、加大推动力度、示范引领带动等举措着力推动国有企业数字化转型。

苟坪介绍，国有企业响应积极，总体看数字化转型工作势头良好，取得积极进展。可以概括为“三个加快”：

一是数字新基建加快建设。国有企业充分发挥新基建主力军作用。5G、大数据中心、工业互联网等新型数字基础设施建设不断提速。北斗系统行业应用不断丰富。80多家中央企业建成集团级数据中心，搭建了以“航天云网”、“中电互联”为代表的60多个工业互联网平台。三家中央电信企业建成5G基站超过70万个，中国商飞打造国内首个5G全连接工厂。

二是产业数字化加快推进。国有企业不断深化数字技术与生产经营的融合，在产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化等方面迈出了坚实的步伐。中央企业三分之二的研发单位实现三维数字化建模和仿真，半数以上建成了产业链数字化生态协同平台。中国船舶集团设计建造了全球首艘通过船级社认证的智能船舶。中国宝武通过“无人工厂建设”实现行车操作的准“无人值守”。国家电网打造新能源云平台，推动3000余家上下游企业协同发展。

三是数字产业化加快发展。国有企业聚焦核心电子元器件、高端芯片、工业软件和关键领域强化精准攻关，在CPU、FPGA、操作系统、EDA等方面取得突破，国有企业聚焦云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等领域培育壮大数字产业，近60家中央企业设立了数字产业公司，70多家中央企业电商业务年交易总额超过6万亿元，培育了国网信通、宝信软件、昆仑数智等一批具有影响力的企业。

苟坪表示，下一步，国务院国资委将与国家有关部门和地方政府加强沟通、深化合作、形成合力，组织实施国有企业数字化转型专项行动计划，统筹推进产业数字化和数字产业化，突破关键核心技术，培育数字应用场景，打造行业转型样板，开创国有企业数字化转型新局面。

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