在第六个“中国航天日”即将来临之际，斑马AI课近期将上线航天科普课程。

据悉，该课程内容包括介绍以杨利伟为代表的真实航天员如何选拔、太空训练和生活、太空试验探秘等有趣的航天知识；也展示了中国载人航天“三步走”战略、航天科技成就、未来蓝图等内容。据透露，这套集航天知识和互动体验于一体的科普教材，将根据学科分为不同版本，孩子们足不出户就可了解学习航天知识。

对此，斑马AI课市场运营负责人表示，2-8岁是孩子成长的关键时期，他们不仅需要了解科学文化知识，更需要培养对世界的好奇心和探索精神。此次斑马AI课决定助力航天科普的初衷，就是为了帮孩子从小种下一个航天梦，助力培养科创和国际化人才。希望通过航天科普课和科普教材等优质内容，为中国孩子们提供学习航天知识平台的同时，弘扬和传承“勇于探索、开拓创新、不懈追梦”等航天精神，增强孩子们的文化自信和民族自豪感，把关于航天的梦想种子播撒到孩子们内心深处，鼓励他们勇于追逐梦想，不断拼搏，勇于探索浩渺宇宙，树立远大的人生志向。

(责编：孙红丽、吕骞)