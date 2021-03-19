3月18日，国家开发银行在北京成功面向全球投资人发行首单3年期200亿元“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券，发行利率3.07%，所募资金将用于风电、光伏等碳减排项目，有效推动电力系统脱碳，助力实现能源系统跃迁。募投项目均符合中国人民银行绿色债券相关标准和国际最新气候债券标准（V3.0版）。

国开行党委副书记、行长欧阳卫民，党委委员、副行长周学东，与人民银行、上海清算所、外汇交易中心代表现场见证首单“碳中和”专题绿债发行。受访者供图

据介绍，本次发行的“碳中和”专题绿色金融债券，贯通境内外，跨越银行间市场和商业银行柜台市场，有效结合预发行交易模式，获得全球投资人踊跃认购。其中，通过上海清算所在银行间债券市场发行192亿元，认购倍数8.19倍，主要投资人包括浦发银行、中金公司、中国银行、南京银行和工商银行等；通过中央结算公司向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浦发银行等14家柜台债券承办机构发行，并由上述商业银行在柜面及电子渠道面向公众零售规模8亿元，积极推广普及社会责任投资意识，引导社会公众共同参与“碳中和”行动。本只债券境外订单量超过100亿元，体现了全球金融机构对我国绿色债券市场和环境、社会和治理（ESG）新投资理念的认可。

欧阳卫民表示，本次国开行发行“碳中和”绿色金融债券，是落实中央“碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”的具体举措。债券严格按照人民银行等监管部门要求的“可测度、可核查、可验证”原则，确保募投资金具有切实的碳减排效果。通过引导社会资金投入深度低碳转型行业，引领金融资源配置向“碳中和”聚集，打造国内外“碳中和”债券市场发展典范。下一步，国开行将坚定不移贯彻新发展理念，坚持系统观念，继续发挥好开发性金融功能和作用，探索丰富绿色金融产品服务，以实际行动支持绿色低碳发展。

(责编：孙红丽、吕骞)