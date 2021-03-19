原标题：有关方面公布关于甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁有关问题的调查情况

新华社北京3月19日电 自然资源部、生态环境部、国家林草局调查组19日公布关于甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁有关问题的调查情况。

2021年1月，有关媒体报道甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁问题后，中央领导同志十分重视。自然资源部、生态环境部、国家林草局会同甘肃省政府赴敦煌市开展实地调查。调查组采取遥感影像比对分析、现场勘查、无人机现状测绘、查阅资料、问询谈话等方式进行深入调查。

一、基本情况

敦煌阳关林场成立于1963年，属全民所有制林场。2006年进行改制，实行企业化经营。2020年改为差额拨款事业单位，核定事业编制4名。阳关林场距离敦煌市城区约70公里。

关于阳关林场的权属范围和面积，有不同的理解，主要在其范围是只有西南片区，还是也包括东北片区。2004年12月敦煌市政府颁发给阳关林场的《林权证》数图不符，面积栏填写的数字是2.57万亩，该数字与《林权证》所附四至范围图不符，图只有西南片区，面积1万多亩，不含东北片区。从1990年第一次、2009年第二次全国土地调查的原始台账和底图权属界线看，阳关林场权属范围只有西南片区，不含东北片区，土地面积为1.16万亩。从全国森林资源管理“一张图”看，2017至2020年连续4年由敦煌向酒泉、省里逐级上报至国家林草局的森林资源更新调查成果显示，阳关林场的范围一直是西南片区。由此，调查组认为，阳关林场的权属范围为西南片区，面积1.16万亩。

同时，阳关林场在东北片区有造林管理活动。阳关林场 2009至2018年在东北片区共完成造林3630亩，树种主要是梭梭、红柳等灌木林，已成林2200亩。2019年、2020年敦煌市在全民义务植树活动中，在东北片区共种植梭梭等3100亩，目前未成林,前期的土地平整、植树沟整理、水路疏通由阳关林场负责。2020年阳关林场在东北片区修建了4.2公里的林区道路。

二、主要问题

媒体反映的相关问题，在西南片区。调查发现，阳关林场在西南片区存在防护林减少、葡萄园增加、毁林开垦、防护林质量下降等问题。

（一）防护林面积减少，葡萄园面积增加。

阳关林场从20世纪70年代尝试引种葡萄，按照“以林护果，以果养林，多种经营，综合发展”的思路，在林带网格内发展葡萄园地。从1990年以来的全国土地调查成果和本次航测情况显示，阳关林场西南片区现有林地总共是4509.57亩，园地4704.1亩。由于多种经营、毁林开垦等原因，与1990年相比，30年来西南片区乔木林地减少了3850.59亩，灌木林地增加了518.93亩，葡萄园等园地增加了3547.5亩。

（二）存在毁林开垦、无证采伐等问题。

一是违规批准占用防护林建设葡萄园、枣园等。2004至2012年，敦煌市政府及林业局违规批准敦煌葡萄酒业有限公司（以下简称“敦煌酒业公司”）在阳关林场建设沙漠森林公园、种植枣树、葡萄品种园等。2013至2014年，敦煌酒业公司毁林开垦567亩用于种植葡萄和枣树，其中葡萄园400亩、枣园167亩。二是违规占用林地修筑工程设施。2013年以来，阳关林场内新修砂石道路等设施，违规占用林地99.85亩。三是存在乱砍乱伐现象。经现场核查，有7处路边防护林带被无证采伐，补充更新不及时，林木稀疏，出现豁口。2010年以来，村民砍伐破坏树木604株被立案查处。

（三）防护林质量下降。

部分树木因缺水枯损严重，乔木林数量减少，导致防护林防风功能减弱。2008年以来，敦煌飞天生态产业有限公司（以下简称“飞天公司”）违规在西土沟上游围湖、修坝，控制下泄水量，造成下游的生态用水紧张。2009至2012年，敦煌市及敦煌酒业公司先后在地势较低的沙丘中修建塘坝，影响周边区域补水。2018年，敦煌市政府确定西土沟下游段水资源26%作为生态流量，74%用于生产；每年农业灌溉结束后，11月至12月对阳关林场防护林及育苗地进行灌溉。经实地查看，林场靠近南边的近600亩杨树林因缺水而林相残破，其中约200亩因缺水枯死。

（四）国家公益林调出不规范。

2004年，阳关林场西南片区有国家公益林5500亩。2012至2013年，在国家公益林落界工作中，敦煌市林业局等各级林业主管部门未严格审查把关，将阳关林场国家公益林全部调整为地方公益林。

（五）违规挪用国家森林生态效益补偿资金。

阳关林场自2013年调出国家公益林后，敦煌市林业局、财政局于2013至2018年，将国家森林生态效益补偿资金26万元违规调剂给阳关林场使用。

（六）违规批准将林地承包给企业。

2007年，敦煌市政府及市林业局违规同意阳关林场将西南片区2000亩林地承包给敦煌酒业公司建设沙生动植物园。2007年和2011年，敦煌市林业局违规同意阳关林场将西南片区1000亩和2000亩林地分别承包给永登碧泊产业有限责任公司、飞天公司开发经营。上述三家企业未严格履行承包合同，2014至2017年，敦煌市先后与三家企业解除合同，收回4433亩林地，但567亩林地使用权直至这次调查后，于2021年2月22日签订收回协议。

阳关林场的问题由来已久，产生上述问题的原因，既有历史上林场改革发展中长期积累的矛盾和困难，也有对生态优先、保护优先的理念落实不到位，对林草工作重视不够，水资源配置不合理，重经营轻保护，内部管理十分混乱等问题。敦煌市政府及林业部门也存在监管不力的问题。

对于上述问题，甘肃省已确定整改方案，由酒泉市及敦煌市具体负责落实，自然资源部和国家林草局负责监督整改。整改工作主要任务：一是对毁林567亩开垦葡萄园、枣园的问题，敦煌市要立即制定具体工作方案，落实目前签订的收回协议，尽快恢复防护林用途。二是对水资源分配不合理的问题，敦煌市要重新研究制定水资源分配方案，合理配置水资源，对违规建设的塘坝等设施依法整治，切实保障防护林生态用水。三是纠正阳关林场原林权证的问题，明确权属范围的四至边界，依法进行规范登记。四是对无证采伐、违规承包林地给企业等问题，要依法依规查处，并严肃追究责任。

目前，甘肃省已成立整改工作指导组，对核实了的具体问题已经启动整改工作，同时，针对可能存在的失职渎职行为，酒泉市委市政府已组成专案组进驻敦煌市，开展对有关部门、单位监管不力、履职不力等问题的调查工作。

同时，自然资源部表示，将和国家林草局一起进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，举一反三，加强管理。自然资源部、国家林草局将在全国范围内对林权的确权登记工作深入调查研究，对历史遗留问题进行清理规范；国家林草局将进一步加强防护林、公益林管理的规范化建设，切实加强监管。

(责编：李源、初梓瑞)