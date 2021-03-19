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工信部：年底前将向首批适老化改造网站和APP授予无障碍标识

2021年03月19日12:51 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行第四届数字中国建设峰会新闻发布会。工业和信息化部信息技术发展司负责人杨宇燕在会上表示，“十四五”规划纲要单列篇章，对“加快数字化发展，建设数字中国”提出了明确目标要求。下一步，工信部将顺应数字化、网络化、智能化的发展趋势，围绕“十四五”规划纲要里列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，重点发力，以应用为牵引，推动大数据、人工智能、区块链等战略性新兴产业发展，着力培育开源生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

杨宇燕介绍，“十三五”期间，我国数字经济增速超过了16.6%，我国建成了全球规模最大的光纤网络和4G网络，5G终端的连接数目前超过了2亿；软件和信息服务业、电子信息制造业、通信服务业等快速发展，去年软件业务收入达8.16万亿元，同比增长13.3%。全国目前具有一定影响力的工业互联网平台超过80个，各种类型的工业APP的数量超过35万个，有力支撑了产业提质降本增效。

杨宇燕指出，下一步，工信部门还深入推进新一代信息技术和制造业深度融合，以数字化驱动生产方式变革。扩大升级信息消费，加快信息无障碍建设，以数字化驱动生活方式的变革。持续提升企事业单位数据管理能力，夯实数据基础；培育大数据交易平台，探索多种形式的数据交易模式，促进数据流通，切实采好数据、管好数据、用好数据，激活数据要素的价值。

关于互联网应用的适老化改造专项行动，杨宇燕回应，工信部于今年1月正式启动了“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，并于日前完成了动员部署，已进入组织实施阶段。

下一步，工信部将按照进度安排，组织相关单位加快推进网站和APP的适老化、无障碍的改造工作，建立互联网应用适老化及无障碍水平评测体系，组织实施评测。预计今年年底前，会向首批符合要求的信息无障碍网站和手机APP授予无障碍标识，并予以公示。

(责编：赵超、高雷)

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