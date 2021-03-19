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打造中国西部（重庆）氢谷 国鸿氢能等6家企业组团入渝

2021年03月19日13:48 | 来源：人民网
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3月18日，广东国鸿氢能科技有限公司、鸿基创能科技（广州）有限公司、势加透博（北京）科技有限公司、理工清科（北京）科技有限公司、苏州瑞驱电动科技有限公司、群翌能源股份有限公司6家氢燃料电池头部企业与重庆市九龙坡区政府签订合作协议，合作建设全球领先的氢能科技产业园，打造中国西部（重庆）氢谷。

根据项目协议，6家企业将在九龙坡区投资40亿元人民币，建设氢燃料电池8大关键核心零部件（质子交换膜、催化剂、膜电极、双极板、碳纸、电堆、空压机、氢气循环系统）以及燃料电池系统集成科技产业园，项目达产产值200亿元/年以上，税收贡献8.1亿元/年以上，项目建成后将集聚优势头部企业形成生态链闭环，大力增强重庆市氢能产业发展核心配套能力。同时，广东国鸿氢能科技有限公司、九龙坡区及产业相关方将共同出资数十亿元组建全国性的总部运营公司，开展燃料电池车辆示范推广等，并以重庆为基石在全国复制推广运营经验。

下一步，项目还将与氢能上下游战略合作企业强强联合，在制氢、储氢和燃料电池车商业化运营推进补链、拓链、强链，建设立足重庆、辐射川渝云贵、服务全中国的氢走廊枢纽和氢能产业链集群示范高地，打造独具特色的中国西部（重庆）氢谷，进一步增强重庆在氢燃料电池汽车产业竞争中的优势地位，为全国、重庆市碳达峰、碳中和工作做出积极贡献。 

(责编：孙红丽、吕骞)

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