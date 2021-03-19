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兴业银行推出跨境电商综合金融服务方案

2021年03月19日13:54 | 来源：人民网
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3月18日-20日，中国首届跨境电商交易会（简称“跨交会”）在福州海峡国际会展中心举办。

兴业银行作为出口跨境电商服务商亮相跨交会，推出出口跨境电商综合金融服务方案，创新研发业内首张专为出口跨境电商打造的特色银行卡，为跨境电商从业者提供余额理财、加油简付等专属金融产品，配套跨境收款、物流、广告等服务商权益“礼包”降低跨境电商运营成本，并以“专项科技创新基金”为跨境电商品牌出海赋能。

此外，兴业银行还与知名跨境电商服务商Airwallex（空中云汇）达成合作共识，通过“金融+跨境电商”，将普惠金融、跨境金融与跨境业务场景相融合，直击跨境电商经营者目前在跨境交易中结算周期长、回款慢、成本高等难点、痛点，为其提供安全高效的全流程线上化综合金融服务。

兴业银行去年已获批跨境电商收结汇资质，成功搭建跨境电商外汇业务管理平台和外汇资金清结算网络，可实现全流程线上化对接跨境电商平台，为出口跨境电子商务经营者提供境外收款、清算、结汇等安全、便利、优惠的一站式服务。

据介绍，兴业银行跨境电商综合金融服务方案一方面可实现资金清算封闭化，通过搭建境内外收款全流程服务体系，使资金在银行体系封闭流转，让用户资金安全更有保障；另一方面实现业务流程电子化，通过全生命周期线上化服务，实现开办申请、跨境收款、资金结汇、提现等业务全流程电子化，无需纸质单据，业务效率更高，回款更快速。同时，还实现了金融服务一体化，可为跨境电子商务客户提供包括支付结算、汇兑、提现、存款等一揽子综合金融服务，且客户可随时随地灵活选择。

据悉，本次跨交会聚焦出口跨境电商主题，由商务部外贸发展事务局、福建省进出口商会等单位主办，还将举办中国跨境电商金融资本高峰论坛、商务部“丝路电商”合作论坛、中国跨境电商蓝皮书和指数发布大会、中国跨境电商科技大会等30多场行业活动。 

(责编：孙红丽、吕骞)

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