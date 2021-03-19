据3月9日市场监管总局和国家标准委发布的标准公告（2021年第3号），由全国人造板标准化技术委员会归口管理的GB/T 39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和GB/T 39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》正式发布，将于2021年10月1日实施。

索菲亚表示，这两项标准是“十三五”国家重点研发计划项目“木材工业节能降耗与生产安全控制技术”（项目编号：2016YFD0600700）研究成果的转化与应用。由中国林科院木材工业研究所等单位和企业共同完成。作为企业代表，索菲亚参与了两项标准的起草、推行和申报等工作。

GB/T 39600—2021《《人造板及其制品甲醛释放量分级》

该标准规定了室内用人造板及其制品甲醛释放量分级要求、试验方法以及判定规则，将室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值分为3等级，即E1级（≤0.124mg/m?）、E0级（≤0.050mg/m?）和ENF级（≤0.025mg/m?），适用于室内用各类人造板及其制品的甲醛释放量分级。

该标准是强制性国家标准GB 18580—2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的细化和配套，其发布实施后，可促进广大企业生产和推广不同环保等级的人造板及其制品，可满足消费者对更环保、更绿色的人造板及其制品的需求，引领产业技术进步，推进人造板及其制品产业绿色发展和产业转型升级。

GB/T 39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》

该标准则是给出了基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量的术语和定义、基本原则、人造板室内承载限量计算方法和需考虑的要点等信息，适用于室内家具、橱柜、木质门、木质墙板、木质地板等木质制品使用的人造板承载限量。可为消费者室内装饰装修合理使用人造板数量提供指导，对保护消费者健康、消除室内环境污染和促进人造板产业的健康发展具有重要意义。

(责编：孙红丽、吕骞)