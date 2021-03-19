【编者按】俗话说：“牛马年，好种田。”眼下正是春耕备耕的好时节，各地追着春光赶农时。防疫不松劲，春耕不误时。无人驾驶农机、植保无人机、卫星遥感信贷技术、云端育苗、智慧机器人……从中原粮仓到江南鱼米之乡，一大批高科技和新技术大显身手，带动新技术落地，助力农业产业升级，一幅幅“科技春耕图”正在广袤田野铺展开来。

安徽：引入卫星遥感信贷技术 “虫脸识别”筑“天网”

安徽省蒙城县种植大户展示自己利用手机圈地情况。人民网 杨赛君摄

今年，安徽春耕迎来了科技助手——卫星遥感信贷技术。这也是该技术首次运用于国内春耕。农户只需要拿着手机在地里走一圈，卫星遥感技术就能准确识别土地的农作物种植情况，测算产量和价值，从而向农户提供额度与合理的还款周期。

安徽省蒙城县的种粮大户郁凯是第九年参与春耕，他没想到，今天自己在手机上圈了自己种的地，天上的卫星就能观测地块状况，几分钟时间，他就获得了29万春耕贷款，而且免除了2个月利息，可以用于购买化肥和租赁农具了。

据了解，今年春耕，安徽将在全国率先引入网商银行的这项新技术，全省16个产粮大县的农户不仅可以手机申请春耕贷款，通过后，还可获得长达60天的免息贷款，覆盖整个春耕时节。

在安徽省合肥市长丰县，科学家们正举着加装了摄像头、温度、湿度传感器、GPS定位和手机的“自拍杆”给地里的害虫们拍“写真”。中科院合肥物质科学研究院智能机械研究所杜健铭博士说，“虫脸识别”几乎涵盖了所有农作物中400余种害虫的“相貌”，构筑了一张“天网”。

杜健铭介绍，“虫脸识别”就是使用人工智能技术，让计算机自动识别图片中虫子的种类和数量，不只识别害虫，系统还能识别庄稼的病害，结果也更准确。

江西：机械化生产、数字化管理……26个人能种1万亩田

江西省南昌县蒋巷镇大田农社万亩农场，无人旋耕机在进行翻地作业。新华社记者 彭昭之摄

3月12日，江西省南昌县蒋巷镇大田农社的万亩农场展开了一场“智慧春耕”，无人旋耕机、无人植保车等相继登场，展示现代农业的魅力。据了解，蒋巷镇大田农社的万亩农场是江西首个“万亩智慧农场”，也是江西现代农业的重点示范项目，农场采用规模化经营、机械化生产、数字化管理，26个人就可以种1万亩田。

三月中旬正是早稻育秧的时间，在江西宜春市上高县荣尧农机专业合作社的“工厂化育秧”大棚里，农技人员在电子终端输入指令，设备自动将种子均匀地播撒在育苗床架的育苗盘上，覆盖表土，再将育苗盘依次摆放到专门的位置。随后，工作人员输入好温度、湿度等相关参数，将大棚关闭些时日，种子就会自动发芽。

上高县种粮大户卢勇下单了春耕服务，把自己从田里解放了出来。卢勇说：“我今年承包了300亩水稻，我只要打一个电话，合作社那边就会帮我育好秧苗，到时候直接用机器插秧，我都不用操心。”

山东：“洋打工者”进大棚 植保机器人高效作业

海关关员现场监管查验进口熊蜂。刘敏摄（来源：《科技日报》）

近日，经青岛海关所属青岛流亭机场海关现场监管验放，3000只进口熊蜂通关入境，随后将被运至指定地点进行检疫隔离，结束隔离后将投入春季大棚蔬菜授粉。

据了解，熊蜂是许多大棚蔬菜种植者喜爱的“洋打工者”。此次进口的熊蜂授粉效率是普通蜜蜂的80倍，尤其对番茄、草莓等蔬菜水果而言，熊蜂不仅授粉均匀效率高，大大节省时间、人工，还有利于提高蔬菜的品质。据了解，此次进口的3000只熊蜂蜂王停止休眠后，可以发育成3000个蜂群，预计可授粉4500亩大棚蔬菜。

2月22日，山东省邹平市粮食提质增效关键技术攻关项目明集镇解家村基地，农民用“智慧娃”植保机器人给麦田喷药。董乃德摄

在山东省邹平市明集、长山等镇街等地，正积极进行科技春耕，利用大型节水喷灌设备、“智慧娃”植保机器人等现代农机进行高效示范作业，推广绿色高质高效标准化生产技术模式，以实现攻关项目的粮食生产绿色高质量发展目标。

广东：20分钟1亩田！高科技装备齐上阵

插秧机正来回穿梭作业。（来源：广东省广州市花都区政府新闻办公室微信公众号）

近日的岭南大地，春耕备耕正有序推进。在广东省广州市花都区狮岭镇马岭村70多亩的农田里，一派热闹的农忙景象，只见一台台农耕机、插秧机来回穿梭作业，一行行两寸来长的秧苗整齐地插播水田中，一亩水田不到20分钟就完成了插秧。铁牛替代水牛耙田，插秧机替代人工插秧，农用无人飞机直播、喷药、除草、施肥，既省时省力又提高质量，农业农机高科技种田让农民朋友赞不绝口。

在广东台山汶村镇茭一村，工作人员启动农业无人机升空。新华社记者 邓华摄

广东省农业农村厅数据显示，据不完全统计，今年全省春耕水稻机耕面积将超1200万亩，各种机械装备45万台（套）投入春耕生产，植保/直播无人机超1500台。

在广东清远的连山县，这里的种植户开始尝试用数字化手段助力春耕生产。

马上进入早稻春播春种，连山县永和镇向阳村的村民唐兴越正忙着给300亩梯田安装智慧气象站，查看农作物生长情况。

这两年当地建设的数字服务平台可自主采集气象、环境、用药、施肥等生产数据，从大田里返回的数据经大数据中心分析后，可以帮助农户解决在春耕生产中遇到的各种问题，比如农作物缺什么肥，有哪一类病虫害，什么时候需要灌溉等。

广西：甘蔗春耕的“科技范”越来越足

耕种一体拖拉机。（来源：新华社视频截图）

打捆机清收蔗叶，无人机喷洒农药，拖拉机实现耕种一体……在广西来宾市国家现代农业产业园，甘蔗春耕的“科技范”越来越足。

在当地的甘蔗地里，耕种一体的拖拉机在北斗导航系统帮助下开出一道道笔直的田垄。“以往人工操作开行弯弯曲曲，不利于机械管护与收割。”相关负责人介绍，目前他所属的公司流转近6000亩土地种植甘蔗，耕、种、管、收各环节已实现全程机械化。

在蔗种车间，工人们分坐在流水线两侧筛选蔗种。负责人介绍，这些经过科学处理的蔗种，出苗率达90%以上，每亩地蔗种用量大大减少。

广西是我国甘蔗主产区之一。长期以来，甘蔗种植机械化程度低，人力成本高，当地蔗农与企业深受困扰。“一吨甘蔗价格约500元，一名工人一天能收约一吨甘蔗，人工成本超过150元，加上农药、化肥等开支，所剩利润不多。”来宾市农业机械化服务中心主任莫廷进说。

“许多蔗农与企业切身体会到机械化生产的优势，种蔗的积极性大大提高。”莫廷进说，目前，来宾市甘蔗的耕、种、管、收综合机械化水平约65%，“双高”（高产高糖）基地耕作和管理基本实现机械化。

陕西：今年春耕少了“人气” 多了机器

蔬菜移栽机正在作业。（来源：《陕西日报》）

走进陕西省太白县绿蕾农业专业合作社的田地里，可以看到，今年的春耕少了很多“人气”，多了很多机器。

合作社负责人艾科平介绍，“制定发展规划，联系种子化肥购买渠道，培训招聘人员，更新机械与设施……这段时间，每一项工作都是重中之重。”

伴随着大型旋耕机的轰鸣声，菜地里的土块破碎了，土壤变得松软。刚结束第一轮的翻土、旋耕，2架植保无人机就立即升空，进行施肥作业。在操作人员的遥控下，植保无人机盘旋到空中一米左右高度，装载在无人机底部的化肥均匀撒在田地里。短短几分钟，一亩多的田地就完成了施肥作业，等待蔬菜苗的移栽。

艾科平用蔬菜苗移栽举例子：过去一个人一天能栽一亩地，开支80元。移栽机“上岗”后，一小时就能完成3亩地的蔬菜移栽工作，是人工移栽的10倍以上，而且具有不伤苗、不漏栽等特点，较人工移栽增产5%到10%。

为了提升蔬菜品质，合作社建起集温控、种植、水肥、自动物流系统于一体的智能化绿色有机蔬菜基地，通过手机端就能实现实时监测大棚内的温度、湿度、光照等环境要素数据，控制大棚遮阳板、灌溉系统、施肥系统等。

（综合新华网、央视网、央广网、科技日报、陕西日报、广州日报等报道）

(责编：李源、高雷)