人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

无人驾驶农机、卫星遥感……今年春耕有这些“神器”来助力

2021年03月19日14:14 | 来源：人民网
小字号

【编者按】俗话说：“牛马年，好种田。”眼下正是春耕备耕的好时节，各地追着春光赶农时。防疫不松劲，春耕不误时。无人驾驶农机、植保无人机、卫星遥感信贷技术、云端育苗、智慧机器人……从中原粮仓到江南鱼米之乡，一大批高科技和新技术大显身手，带动新技术落地，助力农业产业升级，一幅幅“科技春耕图”正在广袤田野铺展开来。

安徽：引入卫星遥感信贷技术 “虫脸识别”筑“天网”

安徽省蒙城县种植大户展示自己利用手机圈地情况。人民网 杨赛君摄

今年，安徽春耕迎来了科技助手——卫星遥感信贷技术。这也是该技术首次运用于国内春耕。农户只需要拿着手机在地里走一圈，卫星遥感技术就能准确识别土地的农作物种植情况，测算产量和价值，从而向农户提供额度与合理的还款周期。

安徽省蒙城县的种粮大户郁凯是第九年参与春耕，他没想到，今天自己在手机上圈了自己种的地，天上的卫星就能观测地块状况，几分钟时间，他就获得了29万春耕贷款，而且免除了2个月利息，可以用于购买化肥和租赁农具了。

据了解，今年春耕，安徽将在全国率先引入网商银行的这项新技术，全省16个产粮大县的农户不仅可以手机申请春耕贷款，通过后，还可获得长达60天的免息贷款，覆盖整个春耕时节。

在安徽省合肥市长丰县，科学家们正举着加装了摄像头、温度、湿度传感器、GPS定位和手机的“自拍杆”给地里的害虫们拍“写真”。中科院合肥物质科学研究院智能机械研究所杜健铭博士说，“虫脸识别”几乎涵盖了所有农作物中400余种害虫的“相貌”，构筑了一张“天网”。

杜健铭介绍，“虫脸识别”就是使用人工智能技术，让计算机自动识别图片中虫子的种类和数量，不只识别害虫，系统还能识别庄稼的病害，结果也更准确。

江西：机械化生产、数字化管理……26个人能种1万亩田

江西省南昌县蒋巷镇大田农社万亩农场，无人旋耕机在进行翻地作业。新华社记者 彭昭之摄

3月12日，江西省南昌县蒋巷镇大田农社的万亩农场展开了一场“智慧春耕”，无人旋耕机、无人植保车等相继登场，展示现代农业的魅力。据了解，蒋巷镇大田农社的万亩农场是江西首个“万亩智慧农场”，也是江西现代农业的重点示范项目，农场采用规模化经营、机械化生产、数字化管理，26个人就可以种1万亩田。

三月中旬正是早稻育秧的时间，在江西宜春市上高县荣尧农机专业合作社的“工厂化育秧”大棚里，农技人员在电子终端输入指令，设备自动将种子均匀地播撒在育苗床架的育苗盘上，覆盖表土，再将育苗盘依次摆放到专门的位置。随后，工作人员输入好温度、湿度等相关参数，将大棚关闭些时日，种子就会自动发芽。

上高县种粮大户卢勇下单了春耕服务，把自己从田里解放了出来。卢勇说：“我今年承包了300亩水稻，我只要打一个电话，合作社那边就会帮我育好秧苗，到时候直接用机器插秧，我都不用操心。”

山东：“洋打工者”进大棚 植保机器人高效作业

海关关员现场监管查验进口熊蜂。刘敏摄（来源：《科技日报》）

近日，经青岛海关所属青岛流亭机场海关现场监管验放，3000只进口熊蜂通关入境，随后将被运至指定地点进行检疫隔离，结束隔离后将投入春季大棚蔬菜授粉。

据了解，熊蜂是许多大棚蔬菜种植者喜爱的“洋打工者”。此次进口的熊蜂授粉效率是普通蜜蜂的80倍，尤其对番茄、草莓等蔬菜水果而言，熊蜂不仅授粉均匀效率高，大大节省时间、人工，还有利于提高蔬菜的品质。据了解，此次进口的3000只熊蜂蜂王停止休眠后，可以发育成3000个蜂群，预计可授粉4500亩大棚蔬菜。

2月22日，山东省邹平市粮食提质增效关键技术攻关项目明集镇解家村基地，农民用“智慧娃”植保机器人给麦田喷药。董乃德摄

在山东省邹平市明集、长山等镇街等地，正积极进行科技春耕，利用大型节水喷灌设备、“智慧娃”植保机器人等现代农机进行高效示范作业，推广绿色高质高效标准化生产技术模式，以实现攻关项目的粮食生产绿色高质量发展目标。

广东：20分钟1亩田！高科技装备齐上阵

插秧机正来回穿梭作业。（来源：广东省广州市花都区政府新闻办公室微信公众号）

近日的岭南大地，春耕备耕正有序推进。在广东省广州市花都区狮岭镇马岭村70多亩的农田里，一派热闹的农忙景象，只见一台台农耕机、插秧机来回穿梭作业，一行行两寸来长的秧苗整齐地插播水田中，一亩水田不到20分钟就完成了插秧。铁牛替代水牛耙田，插秧机替代人工插秧，农用无人飞机直播、喷药、除草、施肥，既省时省力又提高质量，农业农机高科技种田让农民朋友赞不绝口。

在广东台山汶村镇茭一村，工作人员启动农业无人机升空。新华社记者 邓华摄

广东省农业农村厅数据显示，据不完全统计，今年全省春耕水稻机耕面积将超1200万亩，各种机械装备45万台（套）投入春耕生产，植保/直播无人机超1500台。

在广东清远的连山县，这里的种植户开始尝试用数字化手段助力春耕生产。

马上进入早稻春播春种，连山县永和镇向阳村的村民唐兴越正忙着给300亩梯田安装智慧气象站，查看农作物生长情况。

这两年当地建设的数字服务平台可自主采集气象、环境、用药、施肥等生产数据，从大田里返回的数据经大数据中心分析后，可以帮助农户解决在春耕生产中遇到的各种问题，比如农作物缺什么肥，有哪一类病虫害，什么时候需要灌溉等。

广西：甘蔗春耕的“科技范”越来越足

耕种一体拖拉机。（来源：新华社视频截图）

打捆机清收蔗叶，无人机喷洒农药，拖拉机实现耕种一体……在广西来宾市国家现代农业产业园，甘蔗春耕的“科技范”越来越足。

在当地的甘蔗地里，耕种一体的拖拉机在北斗导航系统帮助下开出一道道笔直的田垄。“以往人工操作开行弯弯曲曲，不利于机械管护与收割。”相关负责人介绍，目前他所属的公司流转近6000亩土地种植甘蔗，耕、种、管、收各环节已实现全程机械化。

在蔗种车间，工人们分坐在流水线两侧筛选蔗种。负责人介绍，这些经过科学处理的蔗种，出苗率达90%以上，每亩地蔗种用量大大减少。

广西是我国甘蔗主产区之一。长期以来，甘蔗种植机械化程度低，人力成本高，当地蔗农与企业深受困扰。“一吨甘蔗价格约500元，一名工人一天能收约一吨甘蔗，人工成本超过150元，加上农药、化肥等开支，所剩利润不多。”来宾市农业机械化服务中心主任莫廷进说。

“许多蔗农与企业切身体会到机械化生产的优势，种蔗的积极性大大提高。”莫廷进说，目前，来宾市甘蔗的耕、种、管、收综合机械化水平约65%，“双高”（高产高糖）基地耕作和管理基本实现机械化。

陕西：今年春耕少了“人气” 多了机器

蔬菜移栽机正在作业。（来源：《陕西日报》）

走进陕西省太白县绿蕾农业专业合作社的田地里，可以看到，今年的春耕少了很多“人气”，多了很多机器。

合作社负责人艾科平介绍，“制定发展规划，联系种子化肥购买渠道，培训招聘人员，更新机械与设施……这段时间，每一项工作都是重中之重。”

伴随着大型旋耕机的轰鸣声，菜地里的土块破碎了，土壤变得松软。刚结束第一轮的翻土、旋耕，2架植保无人机就立即升空，进行施肥作业。在操作人员的遥控下，植保无人机盘旋到空中一米左右高度，装载在无人机底部的化肥均匀撒在田地里。短短几分钟，一亩多的田地就完成了施肥作业，等待蔬菜苗的移栽。

艾科平用蔬菜苗移栽举例子：过去一个人一天能栽一亩地，开支80元。移栽机“上岗”后，一小时就能完成3亩地的蔬菜移栽工作，是人工移栽的10倍以上，而且具有不伤苗、不漏栽等特点，较人工移栽增产5%到10%。

为了提升蔬菜品质，合作社建起集温控、种植、水肥、自动物流系统于一体的智能化绿色有机蔬菜基地，通过手机端就能实现实时监测大棚内的温度、湿度、光照等环境要素数据，控制大棚遮阳板、灌溉系统、施肥系统等。

（综合新华网、央视网、央广网、科技日报、陕西日报、广州日报等报道）

(责编：李源、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
无人驾驶农机、卫星遥感……今年春耕有这些“神器”来助力
　　【编者按】俗话说：“牛马年，好种田。”眼下正是春耕备耕的好时节，各地追着春光赶农时。…
工信部：年底前将向首批适老化改造网站和APP授予无障碍标识
　　人民网北京3月19日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行第四届数字中国建设峰会新闻发布会。工业和信息化部信息技术发展司负责人杨宇燕在会上表示，“十四五”规划纲要单列篇章，对“加快数字化发展，建设数字中国”提出了明确目标要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部