在“稳岗留工”的大背景下，2021年的春招提前拉开了序幕。在求职这条道路上，困扰刚毕业的大学生们的不仅是竞争，更多的是“迷茫”。不知道自己想从事什么工作，不知道哪种企业更适合自己，不知道什么平台更能成就渴望飞速成长的毕业生......这个春招，成为后浪们迈向社会的第一道坎。

“一个清晰的职业规划对求职和职业发展来说多么重要。”入职两年，丁武侠已实现职位两连跳，不久前，他开始担任石榴集团京西北区域项目的工程经理。

2018年，丁武侠成为石榴集团“黄埔生计划”的一员。他本科就读的是土木工程专业，研究生攻读的是工程结构专业，对房企来说，是不可或缺的专业人才。

经过黄埔生专项培训后，丁武侠被分配到京西北区域项目，两年的时间里，在变得黝黑结实的同时，他也成长了许多。丁武侠表示，“深入一线、进入到一个实战的环境，去了解项目如何运转，这对于个人的成长非常重要。”

丁武侠的快速成长，得益于石榴集团“黄埔生计划”的实施。“黄埔生计划”是专门为优秀应届毕业生打造的培养计划。三年经理，五年总监，八年总经理，是石榴集团为“黄埔生计划”人才制定的晋升路线。

对于年轻人才，石榴公司以“黄埔生计划”为抓手，推行“想干有机会，能干给平台，有为者有位”的用人机制，吸引了一群脚踏实地、激情奋斗，愿与公司共成长的优秀毕业生。

石榴集团“黄埔生”在项目中积累经验迅速成长

疫情推动了房地产行业内部的人才变革。现如今，房企对人力资源的要求再升级，走上“人才精英化，组织扁平化、效能再提升”的路子 。

对于招聘走“精英化”路线，石榴集团坦言，新时代下，人才对企业未来发展的重要性不言而喻。优秀的企业，与员工不仅仅是雇佣关系，而是互相成就的关系。

近些年来，石榴集团的员工构成更加年轻化，员工的平均年龄为 31岁。年轻的员工也造就了不一样的企业文化，石榴集团始终坚持“文化有张力，组织有活力，人才有厚度，机制有创新”的四个方向，以经营业绩为目标，借助文化的力量，打造高效的组织，高标准选才丰满精英团队，建立有竞争力的激励体系。

在公司内部，集团推行无“总”称谓，消解了上下级之间的沟通障碍。另外，公司的管理方式更加扁平化，层级精简，文化简单直接。面对年轻人创造力极强、希望有更大自主性的实际情况，石榴集团崇尚“阳光高效”的价值观，给予年轻人更大的发展空间。

“聚合是力量，分散是生机”，这样的企业精神也在年轻人身上得到充分体现，让公司上下形成强大的向心力，不断自我驱动，焕发出勃勃生机。

(责编：崔元苑、吕骞)