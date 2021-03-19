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衡阳携手蘑菇车联建设智慧数字道路

2021年03月19日14:24 | 来源：湖南日报
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原标题：衡阳携手蘑菇车联建设智慧数字道路

3月15日，衡阳市与蘑菇车联签订智慧交通建设战略合作框架协议，双方将在车辆智能化、道路智能化、自动驾驶、车路协同、AI云等领域开展合作。一期以衡州大道、蔡伦大道为主体辐射周边，建设智慧数字道路，建立可靠高效稳定的智慧交通运行体系。

该项目总投资约5亿元，一期计划投资7000万元。项目将广泛应用于城市公交、道路客运等公共出行场景，构建智能网联汽车产业生态高地。一期线路约38公里，预计今年8月正式运营。

蘑菇车联是一家致力于车载OS、自动驾驶、车路协同、智慧交通等车联网系统技术研发的高科技公司，打造了领先行业的“车路云”一体化自动驾驶系统，是国内首家成功落地开放式5G商用智慧交通车路协同项目、首家成功落地基于车路协同的自动驾驶系统的公司。

“我们将构建‘车路云’一体化智慧交通系统，全面提升城市出行安全和效率。”蘑菇车联创始人兼CEO朱磊介绍，项目将通过对公交、消防等车辆、路面进行智能化改造，依托云计算分析研判路段交通信息，让车辆提前预知下一路段的交通状况，享受智能驾驶。救护车、消防车等还可控制红绿灯，延长绿灯时长，实现优先通行。（记者 聂沛 通讯员 罗文鹏）

(责编：崔元苑、吕骞)

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