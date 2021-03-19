3月18日，“洞见新科技：家装数字进化论”——尚品宅配BIM技术研讨会在广州尚品宅配总部举办。

相同痛点触发BIM技术从建筑到家装

过去，BIM（建筑信息模型）技术一直广泛应用于建筑行业。而家装跟建筑有着大量的共同痛点，比如施工信息难表达、易出错、工期延误、成本超预算、完工结果不确定等。家装其实就是一个小型的“建筑”，只是家装所涉及的对象相对建筑而言较少，这也恰恰证明BIM技术可以像应用于建筑一样在家装行业发挥巨大的价值。

华建集团华建数创（上海）科技有限公司首席顾问专家王承指出，BIM是企业信息化转型非常必要的手段，可以应用在整个设计和施工阶段包括透明管控以及线上线下工作的协调，以及帮助企业聚焦在客户层面上的后端运营。

除此之外，通过BIM和CIM（城市信息模型），还可以在建筑全生命周期中通过模型进行数据传递和交互。谈及在家装领域的应用，中建四局BIM负责人罗冠鑫认为家装行业使用BIM进行数字化协同工作模式来提高项目质量及用户体验产生深远影响。最终基于BIM可视化，实现家装智能设计、智能施工的新变革新业态，为家装产品的整体最终成果交付提供更优质的技术支持手段。

住建部中国建设协会BIM专家委员会委员/上海建筑信息中心专家张鹏飞在《基于大数据智能化技术在我国装饰工程中应用和展望》中分享：“BIM技术利于优化设计方案，控制整体造价。无论是什么样的个性化诉求通过BIM都可以得到迅速反馈、即时服务。”

作为以信息化技术与数字化能力为核心优势的家居企业，尚品宅配借助大数据研究，运用互联网思维，不断挖掘及预见消费痛点、行业痛点，给出解决方案。

正如尚品宅配集团品牌顾问王郁斌所说，基于未来科技发展的预见，不单是从软件行业进入家装行业，更重要的是，让人们实现美好生活的过程更美好一点的使命。

尚品宅配自研发家装行业适用BIM系统 加速企业数字转型

今年开始，尚品宅配全面发力整装领域，致力打造“看着BIM做装修”的一站式家装解决平台，通过持续深化“科技大基建”，推动家居行业的数字化转型发展。

尚品宅配通过自研发家装行业适用的BIM系统，提前模拟装修全过程（包括虚拟装修设计、材料成本核算、施工模拟、指导施工、施工验收等），通过可视化技术，提前发现及规避在装修中可能存在的施工问题；不再完全依赖于施工人员的个人能力，从而有效规避出错、提高效率、降低成本，彻底改变家装行业依赖人力的生态。

关于这一企业战略，尚品宅配集团董事、总裁周叔毅表示此举非心血来潮，早在2017年，尚品宅配就已在布局开发适用家装的BIM系统，并在部分城市试点应用。他认为家居企业数字化能力是未来整装走向整装工业化的必要能力，而BIM将成为尚品宅配推进整装发展的重要利器。

据了解，目前尚品宅配7家直营分公司及其他几个子品牌都已推进整装业务，应用BIM系统管理的在建整装工地有1000多个。今年尚品宅配将招大商开大店，发力扶持和培育优质的加盟商转型整装，未来会有更多城市开通整装服务，逐步实现全面转型。

浙江工业大学工程设计集团有限公司建筑设计院副院长张晖也特别提出，BIM模型核心是为了给整个行业数字化赋能，从设计数字化到制造数字化再到现场的装配数字化，全过程数字化提高行业整体生产力水平！

装修材料利用率提高 尚品宅配BIM整装为家装提供终极解决方案

在尚品宅配东宝展厅中，全面展示了BIM技术在家装中的应用流程，及尚品宅配可视化5G数字工地，把BIM模型从软件搬到现实，让消费者更直观理解BIM技术对家装的重要性。

罗冠鑫以消费者角度向尚品宅配总经理李嘉聪提出疑问，包括尚品宅配是否有自己的工厂、设计及施工，以及如何全流程把控项目中出现的各种问题等。

对此李嘉聪回应说，整个装修流程中会涉及各种材料，定制家具是尚品宅配自产，但其他品类都对应寻求国内头部建材品牌合作，通过集采到仓库再配送客户家，尚品宅配有准入机制也有淘汰制，可以把合作机制理解为滴滴打车，尚品宅配有足够量的派工，根据施工队伍工作能力去适度派工，这个环节也将在BIM中完全呈现。

他介绍，尚品宅配为消费者提供免费的BIM设计，这对看不懂CAD图且无法监管装修全过程的消费者来说无疑带来了福音。大到全流程透明，小到家装中的隐蔽工程、泥瓦工程、木作工程等也都数字化，甚至瓷砖、天花的铺贴方式都可以通过虚拟现实展示，这也让室内装修走向工厂化及装配化，不再依赖施工人员个人能力。

尚品宅配集团总裁助理、集团产品研发中心副总监李泉也从技术角度进行补充，尤其是通过BIM将全屋精确地数字化表达后，其所生成的图纸可直接指导工地施工，在工地完全根据图纸及指引施工且过程不发生需求变更情况下，所生产的详细材料明细准确度和装修材料利用率都得以提高，在保证工地材料够用的条件下，将材料损耗成本浪费降到最低。

他表示，对比CAD，使用BIM与顾客沟通，顾客理解度高，有现场代入感，需求确定效率提升，减少时间上的成本，当然也减少了客户因看不到导致的后期施工变更而产生的成本。

中国建筑装饰协会材料应用分会秘书长梁宏瑀在交流环节表示，可以远程操控，并且所有施工工艺、施工环节都可以让客户和C端的消费者看得到，让老百姓更直接看到未来的家装是什么样的，客户听得懂、听得明白，真正达到所见即所得。

尚品宅配集团董事、总裁周叔毅认为，家装是一个痛点很多的行业，希望凭借自身技术优势把装修的过程和结果变得更美好一些，也一直为达成这个目标而努力。

(责编：崔元苑、吕骞)