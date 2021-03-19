“3·15”消费者权益日刚刚过去，3月18日，中国石化召开油品销售系统专题会议，进一步推进加油站“依法合规、诚信经营”。会议通报了近期经营管理中出现的一些违规案例，剖析了经营管理的薄弱环节和存在的问题，要求销售系统各企业深刻对照，自查自纠、立行立改，全面加强合规、诚信管理，全面提升企业高质量发展水平。

会议指出，作为直接为人民服务的窗口单位，加油站是人民眼中中国石化的最直观形象，必须持之以恒坚守“每一滴油都是承诺”“质量永远领先一步”“易捷万店无假货”等理念。每名员工都身系维护中国石化品牌形象的责任，必须用实际行动维护好中国石化“质优量足”优秀企业的品牌形象；每个油站都担负“以客户为中心，合规诚信经营”的重任，必须举一反三查摆问题、提出措施、促进整改，做好做实依法合规、诚信经营工作。

中国石化还对“依法合规、诚信经营”重点方向做出部署，将重点关注油品及非油品质量、消费者权益保护、员工职业道德建设等领域，防控经营管理风险；将以客户为中心、以合规为基础、以问题为导向，为企业高质量发展保驾护航。

中国石化相关负责人表示，要通过制度规范公司标准流程，并从严管理。公司将坚决执行国家和政府监管要求，维护消费者权益，不断提升品牌竞争力和生命力，做党和人民的好企业，为美好生活加油。

(责编：崔元苑、吕骞)