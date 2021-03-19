人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

清明“补偿式返乡” 飞猪机票预订量涨超150%

2021年03月19日15:30 | 来源：人民网
小字号

从3月16日零时起，低风险地区人员可凭“绿码”全国通行，带来清明节拼假回家的“补偿式返乡”人群激增。近1周飞猪清明机票预订量较上周增长超150%，跨省长线游预订量较前一周增长超170%。周边游赏花踏春也是消磨清明小长假的好选择，飞猪乡村民宿预订量增长超165%。

从出行航线热度来看，前往北京、杭州、昆明、西安、海口、郑州、珠海、大连、厦门等目的地的机票预订增速最快，增加的客源以探亲、旅游为主，可见就地过年积压的乡愁将迎来集中释放。

由于五一假期有5天，跨省长线游热情高涨，很多人还没规划好清明小长假，就早早地把五一出行的机票安排上了。五一机票平均预订周期提前至55天左右。

价格方面，去年此时随处两三百块的机票已经难见，清明和五一的机票价格均已恢复到2019年同期，五一机票均价达到830元，较2019年还上涨了30%。

住宿方面，乡村振兴带动乡村民宿和度假酒店预订增速显著，清明乡村民宿预订量增长超165%，城市出逃一族对于原生态的自然环境充满了向往。

清明酒店预订量较上周增长也超过140%，按预订量排序，北京位居清明假期热门入住城市第一，上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、长沙、武汉和西安排在前十。

安全度高私密性强的租车自驾游越来越受欢迎。飞猪平台上，清明租车预订量周环比增长涨超140%，平均用车周期3天。三亚、西安、海口、贵阳、烟台、海口、珠海、杭州、湛江和深圳为清明热门自驾游目的地。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山分析，返乡、旅游需求延期释放，清明五一假期将在很大程度上释放春节积压的出行需求，刺激旅游消费市场的全力恢复。

(责编：崔元苑、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
无人驾驶农机、卫星遥感……今年春耕有这些“神器”来助力
　　【编者按】俗话说：“牛马年，好种田。”眼下正是春耕备耕的好时节，各地追着春光赶农时。…
工信部：年底前将向首批适老化改造网站和APP授予无障碍标识
　　人民网北京3月19日电 （赵超）今天，国务院新闻办公室举行第四届数字中国建设峰会新闻发布会。工业和信息化部信息技术发展司负责人杨宇燕在会上表示，“十四五”规划纲要单列篇章，对“加快数字化发展，建设数字中国”提出了明确目标要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部