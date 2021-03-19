从3月16日零时起，低风险地区人员可凭“绿码”全国通行，带来清明节拼假回家的“补偿式返乡”人群激增。近1周飞猪清明机票预订量较上周增长超150%，跨省长线游预订量较前一周增长超170%。周边游赏花踏春也是消磨清明小长假的好选择，飞猪乡村民宿预订量增长超165%。

从出行航线热度来看，前往北京、杭州、昆明、西安、海口、郑州、珠海、大连、厦门等目的地的机票预订增速最快，增加的客源以探亲、旅游为主，可见就地过年积压的乡愁将迎来集中释放。

由于五一假期有5天，跨省长线游热情高涨，很多人还没规划好清明小长假，就早早地把五一出行的机票安排上了。五一机票平均预订周期提前至55天左右。

价格方面，去年此时随处两三百块的机票已经难见，清明和五一的机票价格均已恢复到2019年同期，五一机票均价达到830元，较2019年还上涨了30%。

住宿方面，乡村振兴带动乡村民宿和度假酒店预订增速显著，清明乡村民宿预订量增长超165%，城市出逃一族对于原生态的自然环境充满了向往。

清明酒店预订量较上周增长也超过140%，按预订量排序，北京位居清明假期热门入住城市第一，上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、长沙、武汉和西安排在前十。

安全度高私密性强的租车自驾游越来越受欢迎。飞猪平台上，清明租车预订量周环比增长涨超140%，平均用车周期3天。三亚、西安、海口、贵阳、烟台、海口、珠海、杭州、湛江和深圳为清明热门自驾游目的地。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山分析，返乡、旅游需求延期释放，清明五一假期将在很大程度上释放春节积压的出行需求，刺激旅游消费市场的全力恢复。

(责编：崔元苑、吕骞)