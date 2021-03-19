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助力乡村振兴开新局 农行惠农e贷今年再投放1600亿元

2021年03月19日15:39 | 来源：人民网
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作为金融服务“三农”的国家队和主力军，农业银行聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面对接乡村振兴，创新运用金融科技手段，深化农户金融服务，加快推进惠农e贷投放，全力为乡村振兴贡献金融力量。

截至2021年2月末，农业银行惠农e贷余额4005亿元，较年初增加471亿元，增长13%；授信户数302万户，较年初增加25万户，增长9%，有力支持了农民创业创新致富奔小康。

据了解，为全力支持乡村振兴，助力亿万农民多增收、有奔头，农业银行计划今年再投放惠农e贷1600亿元，余额突破5000亿元。

为全力做好农户金融服务，农业银行变革传统客户调查方式，主动上门了解客户需求。同时，大力推广线上服务，让农民足不出户完成申贷办贷。农业银行适应客户线上办贷需求，加大科技系统开发力度，持续优化惠农e贷全线上化运作支持系统，让农户通过掌银、微信银行等方式随时随地随需进行惠农e贷申请、签约、提取和还款，极大地改进了客户办贷体验。

在推进惠农e贷投放中，农业银行坚持普惠金融理念，最大限度覆盖农户。在福建，农行福建分行惠农e贷支持覆盖了全省的水果、水产、茶叶、食用菌、林竹、花卉、畜禽等82种主要特色农产品。农业银行注重引入农担公司担保、商业性担保公司担保等灵活多样的担保方式，加大信用贷款投放力度，扩大支持面。

为扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融服务，农业银行明确着力发挥产业辐射带动作用，围绕脱贫地区优势产业、高经济附加值产品，联动做好相关产业主体贷款、小额信贷投放，重点支持基地、专业合作社等形式带动的展业创业脱贫户，实现支持一户、带动一批、造福一方。

同时，衔接做好脱贫户扩大再生产信贷支持，继续通过惠农e贷、农村个人生产经营贷款等产品给予大力支持。突出加大对乡村振兴设施农业支持。通过大额农户贷款，重点支持一批背靠合作社、产行业协会、行业联盟组织，承接高标准农田建设、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设等领域的家庭农场客户、经营大户。此外，继续抓好定点帮扶，对定点帮扶县、重点帮扶县，在惠农e贷投放、惠农通机具布放等方面加大力度。

(责编：崔元苑、吕骞)

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