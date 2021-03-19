人民网记者 夏晓伦

3月11日,随着十三届全国人大四次会议在京闭幕,今年全国两会落下帷幕。会场内外，“云会面”“云直播”“云采访”等屡见不鲜，成为今年全国两会采访报道的一大亮点。记者朋友们如何“云”上传递两会好声音，又有哪些不一样的感受？听听他们怎么说。

人民日报摄影记者张武军：

“我已经连续两年参加全国两会的现场报道，这两年应该说是融媒体技术突飞猛进发展的两年。过去听前辈讲，之前他们很少带笔记本电脑到现场，今年基本上已经成为必备品了，可以用到很多新的技术，比如5G无线网卡和高速数据传输线等，我们可以将视频和照片第一时间传送给后方进行编辑，通过前后方无缝的联动，最快把丰富的信息传播给受众。可以说，融媒体技术的发展给我们的工作生态和模式带来了非常大的变化和提升。

人民网记者郑紫豪：

“两会是我国政治生活中的一件大事，同时也是各家媒体记者比拼实力，比拼业务素质的‘战场’。今年是我第四次到两会前方报道，因为疫情防控的需要，前方的记者数量有所缩减，以前多人协作的工作方式被改变了，现在很多工作都是由一个人来完成。从策划写稿到拍摄剪辑，在融媒体时代，既是考验，也是检验。每年我在两会期间都会推出《紫豪通道观察》栏目，当我每次在通道上提问，听到代表委员们回应关切、解答热点，又由我们去放大、去传播，就会感到充满了使命感和荣誉感。”

人民日报社新媒体中心记者何洁琼：

“我所在的位置是委员驻地之一的北京铁道大厦，今年是我第一次上会，我的主要身份是新闻中心网络视频采访间的工作人员，主要负责协助委员们在采访间接受各家媒体的线上采访，以及拍摄委员们小组讨论的影像资料。我觉得两会的报道节奏非常快，对记者技能的全面性要求非常高，是一次提升自己的好机会。”

人民网记者王晓啸：

“在驻地，委员们纷纷作客网络视频采访间，从宏观经济到民生视角，从中央政策到地方发展，他们积极建言献策。今年是我第七次上两会，是采取线上访谈之后的第二次，委员们参政议政的热情给我留下了深刻的印象。我看到，不管是在采访间接受媒体采访，还是小组讨论与其他委员交流，委员们都非常愿意分享。”

人民网编导史新培：

“今年两会，人民网的品牌栏目《两会夜话》第二季如期而至，有了去年的经验，我们优化了制作流程，升级了设备，通过团队的密切配合，将栏目品质做了大幅度的提升。我们采取专业级电影机全4k拍摄，利用人民网1号演播厅优势，结合舞美，实现最佳的视觉呈现效果。编辑与现场导演密切配合，主播引导话题，打造了一档又有趣、又有料的两会精品栏目。”

(责编：崔元苑、高雷)