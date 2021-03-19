人民网北京3月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，党史学习教育动员大会召开以来，交通运输部党组迅速行动、精心谋划，有序推进部机关及部属单位党史学习教育开展。截至3月15日，全系统81家单位已全部召开动员部署会议，结合职能职责制定实施方案和计划安排，推动党史学习教育开好局、起好步。

据了解，交通运输部各单位坚持目标导向、问题导向，精心组织、细化安排、丰富载体，确保学习教育扎实推进；坚持把党史学习教育同做好当前工作紧密结合起来，突出结果导向，努力在学习教育中干实事、解难事、长本事；紧密联系本职工作，提出“我为群众办实事”项目清单，推出一批为民惠民便民的实招硬招，着力解决群众愁难急盼的实际问题。

各单位一致表示，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把学习成果转化为加快建设交通强国的实干担当，以优异成绩庆祝建党一百周年，在全面建设社会主义现代化国家新征程上当好先行。

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