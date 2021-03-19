交通运输部推动党史学习教育开好局起好步
2021年03月19日16:28 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，党史学习教育动员大会召开以来，交通运输部党组迅速行动、精心谋划，有序推进部机关及部属单位党史学习教育开展。截至3月15日，全系统81家单位已全部召开动员部署会议，结合职能职责制定实施方案和计划安排，推动党史学习教育开好局、起好步。
据了解，交通运输部各单位坚持目标导向、问题导向，精心组织、细化安排、丰富载体，确保学习教育扎实推进；坚持把党史学习教育同做好当前工作紧密结合起来，突出结果导向，努力在学习教育中干实事、解难事、长本事；紧密联系本职工作，提出“我为群众办实事”项目清单，推出一批为民惠民便民的实招硬招，着力解决群众愁难急盼的实际问题。
各单位一致表示，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把学习成果转化为加快建设交通强国的实干担当，以优异成绩庆祝建党一百周年，在全面建设社会主义现代化国家新征程上当好先行。
(责编：崔元苑、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部推动党史学习教育开好局起好步
- 人民网北京3月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，党史学习教育动员大会召开以来，交通运输部党组迅速行动、精心谋划，有序推进部机关及部属单位党史学习教育开展。截至3月15日，全系统81家单位已全部召开动员部署会议，结合职能职责制定实施方案和计划安排，推动党史学习教育开好局、起好步。…
- 推动保险业对外开放 银保监会取消合资寿险公司的外资比例限制
- 人民网北京3月19日电 （记者罗知之）银保监会官网3月19日消息，为进一步完善《中华人民共和国外资保险公司管理条例》（以下简称《条例》）相关配套制度，近日银保监会发布了《关于修改<中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则>的决定》（以下简称《决定》），有关部门负责人就《决定》回答记者提问时表示，前期，银保监会发文取消了合资寿险公司的外资比例限制，此次修改删除了《实施细则》中有关外资股比的限制性规定，主要是巩固对外开放成果，保持制度的一致性。 该负责人介绍，《条例》和《实施细则》是外资保险公司监管的基本制度依据，对于推动保险业对外开放，加强和完善外资保险公司的监督管理发挥了积极作用。…
相关新闻
- 评论
- 关注