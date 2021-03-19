原标题：国内最大应急制水装置在国家能源集团投运

3月19日，记者从国家能源集团获悉，国内最大的每小时制除盐水100吨应急制水装置在该集团浙江北仑电厂顺利投运出水，有效缓解除盐水紧张现状，为企业安全发电、供热提供有力保障。

作为华东电网主力电源点，北仑电厂目前7台机组全部高负荷运行，供热量持续攀升，每日除盐水需求量近13000吨。由于宁波地区久旱少雨，水库库容急剧下降，原水供应日趋紧张，全厂已进入原水供应二级应急响应。面对缺水严峻考验，该厂采用接入大工业用水，并安装应急制水装置快速提升制水能力。

为尽快完成装置出水，该厂成立党员突击队，与供货商加强全过程管控，发挥协同作战优势，克服人员防疫、供货紧张、春节物流难等困难，在最短时间研发设计国内最大应急制水装置。施工中，装置创新采用“工厂模块化成型+电厂内接口后调试”方法，技术人员实施24小时两班作业，仅用23天完成正常3个月的施工工期，确保两套100吨/时应急制水装置提前运行，并创造了同类项目最快投产纪录，经化验装置除盐水的出水电导率、二氧化硅等水质指标全部合格。装置投运后，每日最高可制除盐水4800吨，相比原水80%出水率，每日可节约原水超6000吨，为下一步开拓综合能源市场奠定基础。

(责编：李源、初梓瑞)