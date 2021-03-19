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美好邮爱而生，梦想因爱绽放——这首MV，来了！

2021年03月19日16:54 | 来源：人民网
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美好“邮爱”而生，梦想因爱绽放。在一年一度的“邮爱公益日”即将到来之际，中国邮政储蓄银行携手新华网，倾情奉献“邮爱公益”活动主题MV《美好邮爱而生》，以美妙的歌声和激昂的旋律，讲述邮爱公益的感人故事，诉说邮储人的光荣与梦想。

2017年3月20日，邮储银行设立“邮爱公益平台”，联合中国扶贫基金会成立“邮爱公益基金”，发起“邮爱自强班”项目，为高中生提供教育资金资助及成才支持。同时，邮储银行还成立了“公益志愿者协会”，在全行招募会员6万余人，开展形式多样的公益活动。4年来，“邮爱公益基金”累计接受善款3200余万元，受益学生6200余人。各地分行以邮爱公益名义组织的活动蓬勃开展，让邮爱公益惠及更多人。

此次发布的MV时长3分20秒，来自邮储银行的4位邮爱公益志愿者参与歌曲录制，深情讲述邮储人秉承普惠金融理念，投身公益事业、践行社会责任的初心。MV还重现了“邮爱公益寻访”和公益活动的精彩片段与难忘瞬间。一段关于爱与梦想的故事，正在音乐与光影的交织中缓缓开启......

 

《美好邮爱而生》

“自强宣言：家境无择，奋斗可嘉，有难当助。我们将正确运用社会关爱......”

你把思绪投向远方

渴望的眼神带着青春梦想

远方有鸽子在飞翔

迎着风拥抱那阳光

肆意奔跑努力成长

我们的爱陪你在前行路上

让微笑幻化成春风

在心海尽情地徜徉

希望的风帆驶入这片爱的海洋

顺着灯塔指引的方向

邮爱而生的信念划动着船桨

终将在温暖的海港靠航

爱是一盏明灯让心不再迷茫

爱是生生不息的力量

邮爱而生的信念让青春盛放

爱的旗帜在前方永远飘扬

面对星空深情仰望

深深地铭记我们最初梦想

把大爱谱写成乐章

蓝天下纵情去歌唱

人间有爱不再荒凉

温馨的灯火就是爱的导航

你为我打开一扇窗

让我接近梦想殿堂

希望的风帆驶入这片爱的海洋

顺着灯塔指引的方向

邮爱而生的信念划动着船桨

终将在温暖的海港靠航

爱是一盏明灯让心不再迷茫

爱是生生不息的力量

邮爱而生的信念让青春盛放

爱的旗帜在前方永远飘扬

美好“邮爱”而生，让梦扬帆远航。为进一步传递公益力量，邮储银行与腾讯公益、中国扶贫基金会联合，面向邮储银行员工和社会大众开启公益募捐活动。目前，捐赠通道已经开启。

在一年一度的“邮爱公益日”即将到来之际，邮储银行将联合腾讯公益和中国扶贫基金会共同开展“益行家”爱心捐步活动。3月20日当天，邮储银行还将在广西百色启动“回眸百年 砥砺前行”3.20 邮爱公益健步走活动，并在全国开展形式多样的公益活动，面向社会倡导公益文化，培育公益氛围，将邮储人的关爱和温暖传递给更多人。

(责编：崔元苑、吕骞)

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