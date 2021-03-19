人民网北京3月19日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月19日消息，日前，国家外汇管理局公布了2021年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2月份外汇收支形势答记者问时表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部环境中不稳定不确定因素依然较多，但我国经济长期向好的基本面没有改变，金融市场高水平双向开放持续推进，有助于国内外汇市场稳健运行，跨境资金均衡流动。

数据显示，2021年2月，银行结汇10916亿元人民币，售汇9106亿元人民币，结售汇顺差1810亿元人民币；2021年1-2月，银行累计结汇23839亿元人民币，累计售汇19385亿元人民币，累计结售汇顺差4454亿元人民币。按美元计值，2021年2月，银行结汇1690亿美元，售汇1410亿美元，结售汇顺差280亿美元。2021年1-2月，银行累计结汇3685亿美元，累计售汇2997亿美元，累计结售汇顺差688亿美元。

此外，2021年2月，银行代客涉外收入24111亿元人民币，对外付款21966亿元人民币，涉外收付款顺差2145亿元人民币。2021年1-2月，银行代客累计涉外收入56063亿元人民币，累计对外付款50754亿元人民币，累计涉外收付款顺差5309亿元人民币。按美元计值，2021年2月，银行代客涉外收入3732亿美元，对外付款3400亿美元，涉外收付款顺差332亿美元。2021年1-2月，银行代客累计涉外收入8665亿美元，累计对外付款7845亿美元，累计涉外收付款顺差820亿美元。

王春英表示，2月份我国外汇市场延续平稳运行态势。从主要指标表现看，银行结售汇顺差280亿美元，非银行部门涉外收支顺差332亿美元。其中，随着贸易项下集中收结汇的季节性因素减弱和消退，货物贸易结售汇顺差和货物贸易跨境收支顺差减少，外汇市场收支交易趋向平稳。

市场主体结售汇意愿总体稳定。2月，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%；衡量售汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为61%，与1月相比变化均不大。

跨境资本双向投资合理有序。2月，直接投资项下涉外收支顺差137亿美元，为跨境资本流入的主要渠道，显示外资看好国内市场和发展前景；证券项下双向投资更趋均衡，顺差32亿美元。

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