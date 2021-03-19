国新办就第四届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。人民网 许维娜摄

人民网北京3月19日电（许维娜）“数字中国建设峰会已成功举办三届，在推动我国信息化发展的同时，也推动了数字福建建设不断深化，带动作用更加凸显。”3月19日，国家互联网信息办副主任杨小伟在国新办召开的新闻发布会上介绍，第四届数字中国建设峰会将于今年4月25日至26日在福建省福州市召开，各项筹备工作正在有序推进。

杨小伟介绍，本届峰会以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题，定位为我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国和数字丝路建设的合作平台。

据了解，峰会主要内容包括：开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、政策发布、项目对接签约等七个部分，以及“有福之州·对话未来”“闽江夜话”等一系列交流活动。峰会继续设立“云上峰会”平台，采用线上线下结合方式举办相关活动。主论坛、分论坛采用视频连线或录播形式，邀请未能亲临现场的重要嘉宾致辞、发表主题演讲或对话交流。数字中国创新大赛采用线上参赛、线上评审、现场颁奖形式。成果展同步设立“云展厅”。重要活动邀请主流媒体进行直播或录播。

“数字峰会已经连续三届在福建省成功举办，成为数字中国建设发展的重要平台，在数字创新成果展示、数字项目对接落地、数字产业发展等方面都取得了积极成效。” 福建省人民政府副省长郭宁宁表示，今年将突出特色亮点，线上线下融合，优化“云平台”、举办“云峰会”，为无法莅临现场的嘉宾朋友提供身临其境的参会体验。

郭宁宁介绍说，数字创新大赛增加到八个赛道，众多数字龙头企业和知名院校踊跃参与。峰会邀请了四川、安徽、广西三个兄弟省作为主宾省，全面展示省域数字建设和产业发展成就。

郭宁宁还表示，本届峰会在传承前三届峰会好经验的基础上，将从四个方面丰富提升：

一是展现数字应用新光彩。精心打造“云展厅”，融入更多虚拟产品交互体验，展示运用5G+8K超高清视频、全息投影等技术，赋予“云上平台”新内涵。采用无感刷脸、一码通行等技术，提升全流程智慧化的会务服务水平。打造永不落幕的数字峰会，开设线上线下展示馆，常态化展示峰会亮点成果，以及数字领域最先进最前沿的技术

二是感受数字活动新思想。今年峰会将举办主论坛和20个分论坛，分论坛数创下新高。数字乡村、数字丝路、新城建、国企数字化转型、网络与信息安全等多个由国家部委和央企举办的分论坛首次亮相峰会。在福州的三坊七巷历史文化街区，将有数字龙头企业主办20多场“有福之州对话未来”活动，展示传统文化与现代数字技术交相辉映的美好画卷。峰会还将举办“闽江夜话”、院士专家峰会行、数字乡村研讨会等系列活动，共同探讨数字中国创新发展之路。

三是把握数字赋能新机遇。峰会的溢出效应助力数字中国建设，国家数字经济创新发展试验区、厦门金砖创新基地、海丝卫星服务中心等为高质量发展带来了新机遇。本届峰会将继续邀请一批数字领域专家，展示一批数字应用场景，发布一批数字发展政策，对接一批数字产业项目，为全国各地数字经济产业合作搭好平台，积极服务新发展格局。

四是体验数字转型新生活。本届峰会将邀请更多政府机构、企事业单位带来数字政府、数字社会、数字文化、智慧城市、数字乡村等领域的创新成果，特别是聚焦大数据资源开发利用的应用场景，展现数字时代智慧生活的全新实践。

“十四五”规划和二○三五远景目标纲要中都提出加快数字发展，建设数字中国。那么，“十三五”期间数字中国建设的具体情况如何？“十四五”期间将采取哪些新举措？

杨小伟介绍，“十三五”期间，我国信息技术创新能力持续提升。我国的一些基础性、通用性的技术研发取得了重大进展，集成电路的制造、装备和材料也加快发展。5G人工智能以及我们的高性能计算、量子计算等领域取得重大科研成果。中国创新指数在全球排名从2015年的第29位跃居到去年年底的第14位。

杨小伟表示，下一步，将深入贯彻落实党中央决策部署，认真落实《“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，也正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，计划从九个方面推动落实：

一是加快信息基础设施的优化升级，加快5G网络规模化部署，前瞻性的布局6G网络技术储备，全面推动IPv6应用的规模部署。

二是充分释放数据要素活力。加快建设数据资源的流通、数据跨境传输和安全保护等基础性制度和标准规范。

三是构建释放数字生产力的发展创新体系，要加快数字技术的创新应用，要进一步完善科技创新的体制机制。

四是要加快推动数字产业化和产业数字化，促进数字技术与实体经济深度融合，从而在全国范围内真正打造出数字经济的新优势。

五是要加快数字社会建设步伐，统筹推进新型智慧城市和数字乡村建设，要构筑全民畅享的数字生活方式。

六是提高政府数字建设水平，推动国家行政体系更加完善，政府作用更好地发挥、行政效率和公信力要得到显著提升。

七是发展普惠便捷的数字便民服务，健全多层次的社会保障体系，不断增强人民获得感。

八是推动互利共赢的数字领域国际合作，携手共建网络空间命运共同体。

九是建立包容审慎的数字化发展治理体系，营造良好数字生态。

(责编：崔元苑、高雷)