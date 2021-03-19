3月18日，华北世茂&业之峰战略合作暨业之峰入驻北京城市副中心签约仪式举行。

世茂集团副总裁、华北地区公司董事长兼总裁刘辉回顾了世茂在华北多年来的发展历程。“秉承‘心之所向，与城市共生长’的愿景，专注于文化的挖掘，将文化底蕴根植于城市版图中。在城市副中心，将为城市土地与板块注入价值，真正实现城市的深度扎根与赋能。”刘辉表示。

北京市通州区新城中心区建设管理委员会主任林正航谈到，两家企业进驻北京城市副中心，无论是对企业发展来说，还是对区域建设来说，都是一个新契机。

林正航表示，在当前背景下，城市副中心将坚持创新引领，严格产业准入标准，有序引导高端要素聚集，培育发展具有核心竞争力的产业，吸引更多优秀企业进驻，形成优势互补、错位发展的新格局。

北京市通州区投资促进服务中心党组书记杨东风则分享了通州发展现况及悠久的历史并表示，政府相关部门也将为其搭建合作桥梁，嫁接更多优质资源，助力企业在北京城市副中心这片热土上蓬勃发展。

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