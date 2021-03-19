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水利部：以党史学习教育推动解决群众涉水问题 办好8件实事

2021年03月19日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，记者从水利部召开的党史学习教育动员部署暨2021年党的工作会议上了解到，水利部将以党史学习教育推动解决群众涉水问题，直接组织和推动办好8件实事。

记者了解到，加快推进55个水系连通及农村水系综合整治试点县建设；完成356个县（区）的1389座小型水库除险加固项目主体工程建设；对山东省黄河干流、金堤河、大汶河550个岸线利用项目开展清理整治；在山西省和甘肃省各选取1个革命老区县，实施国家水土保持重点工程；对中西部地区5万处以上集中供水工程实施维修养护，提升供水保障水平；实施70个以上大中型灌区续建配套与现代化改造；巩固拓展水利脱贫成果，落实6个定点帮扶县（区）后续帮扶措施；对青海省海北州、宁夏回族自治区中卫市各1个乡（镇）实施山洪灾害防御定向帮扶等8项任务被纳入“8件实事”清单当中。

水利部党组书记、部长李国英在会上表示，水利部要全面落实党史学习教育的目标要求，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要准确把握党史学习教育的部署安排，推动解决一批群众最关心最直接最现实的涉水问题，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。要切实落实开展党史学习教育的政治责任，精心组织实施，把握正确导向，注重实际效果，把开展党史学习教育与中央巡视整改结合起来，与推进新阶段水利高质量发展结合起来，确保高标准推进、高质量完成。

“水利部将把组织开展‘我为群众办实事’实践活动作为开展党史学习教育的重要内容，指导推动所属单位、全体党员干部结合水利行业实际，立足做好本职工作，按照切口小、发力准、效果好，可量化、可操作、可办成的要求，解决一批群众最关心最直接最现实的涉水问题，始终保持党同人民群众的血肉联系。要针对不同群体党员情况，提出实践活动具体要求，展示新时代共产党人的良好风貌。” 李国英说。

(责编：崔元苑、高雷)

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