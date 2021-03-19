原标题：淡马锡组团拼抢中国集运智能化市场 鸭嘴兽公司再获5000万美元投资

3月17日，记者从智能集装箱卡车运输运营平台——鸭嘴兽公司获悉，国际资本大鳄淡马锡领投，兰亭投资跟投，包括明势资本、顺为资本、复容资本、拙朴投资、独秀资本在内的多家老股东一并组团再次下注5000万美元投资该公司。

鸭嘴兽公司专注于运力智能调度和智能运输管理的跨境集装箱物流平台。2020年底，上海国际航运中心发展促进会将“国际集装箱道路运输企业大数据中心”落户在鸭嘴兽公司，这进一步提升了鸭嘴兽的核心竞争力。

据悉，这笔5000万美元的投资，是目前中国该领域市场初创企业获得的最大单笔融资。此前，鸭嘴兽从2017年开始已陆续获得多轮累计近1亿美元融资，是市场上融资速度最快、累计融资金额最高的集装箱智能运输平台。

“我们的目标是通过数字化解决集装箱道路运输痼疾。”鸭嘴兽创始人兼CEO唐红说。

集装箱卡车运输是公路运输中最为标准和规范的领域，但行业高度分散，运输企业数量众多，上规模企业缺失，大型货主很难获取稳定的运力供给和服务保障。对于运力方的车队，集装箱卡车运输的供需波动大，价格波动大，订单量和盈利都不稳定，同时账期较长；对于需求方，则表现为旺季无法获得充足运力、浮动运力成本高。

鸭嘴兽公司将通过整合社会个体车辆以轻资产的方式构建可靠性高的弹性运力池，通过算法优化运力提升运营效率，为客户提供更有保障更为透明的履约式运输服务。鸭嘴兽构建了一体化车后服务，为驾驶员提供规范且优惠的行车服务，为企业和司机实现税务合规。

鸭嘴兽公司从上海港起步，随后在宁波港、太仓港上线，2020年开始进入深圳港和青岛港。在华东市场，鸭嘴兽已经成为集装箱卡车运输市场份额占有率最高的平台，在深圳港和青岛港增长迅速。据悉，本次融资后，鸭嘴兽将进一步在华南和华北市场发力。（记者 于祥明）

(责编：初梓瑞、孙红丽)